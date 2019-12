Le chanteur de Voivod remporte un prix Juno pour l'album «The Wake»: «C'était quelque chose d'autre»

VOIVOD chanteur Denis "Snake" Belanger a parlé à Metal Express Radio d'être honoré d'un Prix ​​Juno (l'équivalent canadien du Prix ​​Grammy) dans la catégorie "Album de musique métal / hard de l'année". VOIVOD a remporté le prix de son dernier album, "Le reveil", qui a été publié en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par Francis Perron à RadicArt Recording Studio au Canada. L'œuvre de l'album a de nouveau été créée par VOIVOD le batteur Michel "Away" Langevin.

Bélanger décrit l'expérience de l'atterrissage d'un Prix ​​Juno comme "autre chose". Il a expliqué (entendre l'audio ci-dessous): "Parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de réception et des trucs comme ça. C'était assez surprenant, mais dans un sens, dans l'autre sens, je pensais que c'était bien mérité, parce que nous Cela fait maintenant 36 ans que je le fais, et je pense que toute l'industrie au Canada a voulu reconnaître cet effort au fil des ans. 'Le reveil' album, ils n'avaient pas le choix (mais) de nous mettre quelque part, parce que les critiques étaient si bonnes et nous avions un album tellement tueur qu'ils devaient faire quelque chose. Et aussi à cause de la carrière que nous avons eue, de la longue période de travail, ils voulaient nous donner un signe que (ça ne passait pas inaperçu). "

Les autres nominés de l'album de l'année "Metal / Hard Music Of The Year" étaient AU-DELÀ DE LA CRÉATION ("Algorythm"; Season Of Mist), CHATS DE CANCER ("L'étincelle qui bouge"; nouveaux dégâts), MODE KEN ("Loved"; New Damage) et KOBRA ET LE LOTUS ("Prevail II", Napalm).

Les artistes ayant sorti des albums entre le 1er septembre 2017 et le 9 novembre 2018 étaient éligibles pour les nominations.

Pour être éligible à un Prix ​​Juno, les musiciens doivent être citoyens canadiens. Ceci est défini par CARAS au moins 50 pour cent des membres du groupe détenant des certificats de naissance, des passeports ou des résidents permanents canadiens ayant résidé au Canada au cours des six derniers mois de la période d'admissibilité.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).