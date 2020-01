Le chanteur des Scorpions Klaus Meine: ‘No More Farewell Tours’

Dans une toute nouvelle interview avec “The Rick Lewis Show” sur 103.5 Le renard station de radio, SCORPIONS chanteur Klaus Meine une fois de plus, les fans ont assuré qu’il n’était plus question de retraite, comme en 2010 avec ce qui était censé être un album final et une tournée d’adieu qui n’a jamais vraiment pris racine.

“Nous ne voulons plus en savoir plus sur les” adieux “”, a déclaré le chanteur de 71 ans (entendre l’audio ci-dessous). “Plus de tournées d’adieu – c’est tout. Je ne sais pas. À l’époque, cela aurait peut-être été la mauvaise décision, mais quelqu’un avait le sentiment:” Ça y est. Et ça devrait être une tournée d’adieux. ” Mais trois ans [into] cette tournée d’adieu, nous avons réalisé qu’il y avait une toute nouvelle génération[de[ofSCORPIONS Ventilateurs]. On nous a proposé de faire un MTV album débranché. Et il y avait des tonnes de bonnes raisons de rester et de continuer. Et merci, nous l’avons fait. C’était une bonne décision de rester là et de continuer.

“L’année dernière, il y a quelques mois, en octobre, nous avons joué Rock In Rio [festival] devant plus de cent mille fans brésiliens fous, puis vous allez là-bas et vous vous rendez compte: «Wow! Il y a encore tellement de gaz dans le réservoir », a-t-il poursuivi.« Et nous en profitons beaucoup trop. Et cela aurait été totalement la mauvaise décision d’arrêter et de tout abandonner – abandonner ce qui est une histoire très unique, étant donné que nous sommes un Européen, nous sommes un groupe allemand; il n’y en a pas trop dans le monde. Et c’est une bonne chose que nous soyons toujours là-bas. Mais en vieillissant, bien sûr, je suis assez réaliste pour savoir que cela ne durera pas éternellement, et qui sait ce qui attend au prochain virage? Mais en ce moment, nous nous sentons tous bien, nous sommes en bonne santé, nous sommes forts. Nous avons un nouveau batteur dans le groupe, Mikkey Dee, qui venait de MOTÖRHEAD, qui nous donne des coups de pied et apporte beaucoup d’énergie nouvelle. Et c’est très amusant. Et nous apprécions chaque jour d’être là-bas. Et c’est un privilège – c’est un immense privilège – de jouer devant trois générations et que nous pouvons encore le faire à ce niveau. “

SCORPIONS entrera dans un studio de Los Angeles ce printemps avec le producteur Greg Fidelman (METALLICA, NŒUD COULANT) pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie provisoire fin 2020. Le prochain disque marquera la première sortie des légendes du hard rock allemand depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballades”, qui était une anthologie de SCORPIONS‘matériel nouveau et classique.

SCORPIONS‘dernière collection complète de nouveaux enregistrements était de 2015 “Retour à jamais”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016.

Plus tôt ce mois-ci, SCORPIONS ont annoncé qu’ils prendraient le contrôle du Strip de Las Vegas plus tard cette année avec leur spectacle exclusif de résidence en tête d’affiche. Promu par Live Nation et Caesars Entertainment, SCORPIONS “Sin City Nights” débutera le samedi 4 juillet au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino. SCORPIONS seront rejoints par des invités spéciaux QUEENSRŸCHE.

SCORPIONS précédemment joué une mini-résidence à Las Vegas en mai 2016, comprenant cinq spectacles au Joint au Hard Rock Hotel & Casino. Le soutien à ces dates provenait également de QUEENSRŸCHE.



