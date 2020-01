Le chanteur du Nile déclare que le nouvel album du groupe a été «un gros effort d’équipe»

Antérieur à NILdu 6 décembre à Dallas, Texas, chanteur / guitariste Brian Kingsland a parlé avec Interview Under Fire. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En rejoignant NIL:

Brian: “Je connaissais Karl [[Sanders, NILest le guitariste fondateur], mais j’étais ami avec Brad [[Parris, basse], donc chaque fois que le moment est venu pour lui de chercher quelqu’un, il m’a juste frappé et a laissé tomber le mot Karll’oreille. J’avais rencontré Karl brièvement ici et là, parce que j’étais un gars du coin et que c’est une petite ville, alors vous rencontrez des gens ici et là. “

Sur la façon dont il a changé depuis qu’il a rejoint le groupe:

Brian: “Je pense que d’être jeté dans les grandes ligues – maintenant je suis dans un bus au lieu de [in] une camionnette – c’est très différent. Il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre, mais le [same] la passion est toujours là … En fin de compte, nous sommes des artistes qui jouent de la musique, et c’est super, mais c’est un travail, et ce qui compte vraiment, ce sont vos amis et votre famille. Voilà les choses importantes. “

Sur ce qu’il pense avoir amené NIL:

Brian: “Pendant des années, je me suis entraîné à la guitare classique – traditionnelle, avec les doigts et tout – alors peut-être un peu plus un sens harmonique classique, peut-être. Je ne sais pas vraiment comment le dire, parce que c’est comme si quelqu’un demandait: ton style?’ C’est comme, ‘je ne sais pas – je fais juste mon truc.’ Et peut-être la gamme vocale. À part ça, je ne sais pas vraiment comment répondre à ça. “

Sur l’écart de quatre ans entre NILl’album de 2015, “Ce qu’il ne faut pas dénicher”, et le récent “Vils rites nilotiques”:

Brian: “Je pense que le remplacement d’un membre de longue date a ses obstacles, donc le matériel devait être bon. Vraiment, je ne sais pas comment répondre, parce que je n’étais pas là pour les autres disques. Je suis sûr que ça avait quelque chose à voir avec ça, et couper tout le gras du steak pour que vous ayez juste un gros morceau de filet mignon. “

En faisant “Vils rites nilotiques”:

Brian: “Nous avons tous travaillé dessus. Karl avait cinq chansons qu’il a apportées. J’ai eu quatre chansons que j’ai apportées. George [[Kollias, tambours]avait une chanson pour lui tout seul qu’il a apporté, puis Brad avait également divers riffs qui ont contribué d’une manière ou d’une autre. C’est un gros effort d’équipe. Nous avons fait des allers-retours avec des démos tant de fois …[[Karl]écrit les paroles, et il aura trois ou quatre chansons différentes, et il dira: «Eh bien, je prends celui-ci. Si vous avez une musique qui pourrait correspondre à celle-ci ou si vous voulez essayer celle-ci, ce sujet, si vous l’aimez. Vous arrachez un morceau de papier et rentrez chez vous et travaillez avec, et c’est en quelque sorte votre modèle au lieu d’écrire la musique du mieux que vous pouvez puis d’essayer de faire correspondre les mots, comme si vous regardiez un morceau de papier qui est vous avez déjà le sujet là-bas, cela vous donne une atmosphère de travail. Quelque chose [with] les paroles vraiment frénétiques et violentes ont besoin d’un riffing frénétique et violent. “

S’il est encore nerveux avant de se produire en live:

Brian: “Je ne sais pas si nerveux est le bon mot. J’ai toujours des papillons, juste parce que cette musique n’est pas la chose la plus facile à jouer là-bas. Il y a une confiance aussi, parce que vous pratiquez tant d’années. Je sais que je peux monter là-haut et faire mon travail, mais il faut penser à d’autres choses, comme: “Est-ce que je vais tout entendre du moniteur?” [or] «Vais-je laisser tomber un choix? Mais c’est toujours du rock’n’roll, et c’est censé être un peu dangereux. “

Sur la scène metal de la Caroline du Sud:

Brian: “Ce n’est pas grand. Il n’y a pas trop de lieux dans le nord de l’État qui s’adressent au heavy metal en général. Il y a une scène locale – il y a une scène locale partout. Je pense qu’il y a eu des choses innovantes qui sont venues de là – NIL, bien sûr, et LECHEROUS NOCTURNE est de là … Ce n’est pas, comme, une scène locale dynamique parce qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de gens comme Atlanta ou Tampa ou L.A. ou quoi que ce soit. “

“Vils rites nilotiques”, NILpremier album de Kingsland (et neuvième au total), a été publié le 1er novembre via Explosion nucléaire.