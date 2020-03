Le chanteur du testament Chuck Billy teste positif pour le coronavirus

TESTAMENT chanteur Chuck Billy s’est avéré positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le groupe a déclaré avoir reçu ses résultats de test samedi 21 mars.

Selon TESTAMENT, Gamelle “se sentait mal” depuis son retour dans la région de la baie de San Francisco après l’achèvement de “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT la semaine dernière.

Gamelle, qui n’a pas révélé s’il avait une idée de la façon dont il a contracté le virus, dit qu’il a été mis en quarantaine depuis son arrivée chez lui.

TESTAMENTL’énoncé complet de la loi se lit comme suit:

“Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, après leur retour du «Bay Strikes Back» sur Europe Tour la semaine dernière, certains d’entre nous TESTAMENT se sont sentis mal et ont pris la décision avec nos médecins d’être testés pour le nouveau coronavirus COVID-19. Hier matin, Mandrin et [his wife] Tiffany BillyLes tests sont revenus positifs ainsi que certains membres d’équipage.

“Nous voulions tendre la main à tous ceux qui nous soutenaient et exprimions notre préoccupation de vous informer que nous faisons ce qui est bien et ce qui est sûr, et que nous nous mettons tous en quarantaine depuis notre retour à la maison; depuis avant même que nous soyons testés. Nous sommes bien sûr préoccupés par nos familles, nos amis, notre équipe, nos collègues musiciens et nos fans. Nous avons tendu la main pour soutenir nos collègues bandes de la région de la baie qui sont également proactifs dans leurs propres camps, en restant en quarantaine et en sécurité, et parler de leur situation individuelle si et quand ils sont prêts à le faire.

“En ce moment, nous nous concentrons actuellement sur la sécurité et la mise en quarantaine, le repos, le rétablissement de la santé et, bien sûr, l’envoi de bons voeux, de prières et d’énergie positive à nos amis qui sont également malades. Nous voulons également envoyer de bons voeux à tous nos fans et supporters en cette période de crise. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour rester en sécurité à la maison et nous demandons à nos amis et fans de faire de même. Veuillez prendre soin les uns des autres et rester en bonne santé afin que nous peut continuer à se débattre dans un avenir pas si lointain! “

EXODE guitariste Gary Holt a révélé plus tôt dans la semaine qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19.

Holt a déclaré que lui et sa femme avaient subi des tests de coronavirus vendredi 20 mars, mais ont ajouté qu’ils devront attendre “sept à dix jours” pour obtenir les résultats.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie depuis mercredi 18 mars après avoir été “très malade” suite à l’achèvement de “La baie contre-attaque 2020” randonnée.

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus est estimé à environ 1%. “C’est environ dix fois plus mortel que la grippe saisonnière”, Dr. Anthony Fauci, directeur du Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dans un témoignage au Congrès le 11 mars.

Jusqu’à présent, COVID-19 a tué environ 14 490 personnes dans le monde et environ 417 aux États-Unis.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.

le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a évalué son pire scénario à 1,7 million de décès dus au COVID-19 en Amérique.



