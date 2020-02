Le chanteur du Testament en tournée européenne «spéciale» avec Death Angel et Exodus: «C’est tout ce que nous espérions, et mieux»

TESTAMENT chanteur Chuck Billy a récemment parlé avec la télévision finlandaise Kaaos. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET):

Lors du récent voyage en ferry du groupe vers la Finlande, qui a été décrit comme “putain terrifiant” par EXODE guitariste Gary Holt:

Mandrin: “Oh mon dieu. Nous étions le dernier ferry à pouvoir accéder à l’océan, et après nous, ils ont coupé tous les ferries. Peut-être que nous n’aurions pas dû être là-bas, car c’était très difficile – toute la nuit , juste de haut en bas, tout le monde sur le bateau était malade. C’était une expérience, mais nous l’avons fait … Ça a commencé à minuit, tout au long de 6 heures du matin. Mauvais. Personne n’a dormi la nuit. C’était juste rocheux , toutes les lunettes se brisant sur le sol. Ce n’était pas amusant. “

Sur la tournée actuelle du groupe avec ANGE DE LA MORT et EXODE:

Mandrin: “Jusqu’à présent, c’est génial. Les fans ont été excités pour la tournée. Nous sommes excités, car c’est très différent des autres tournées. Quand nous faisons d’autres tournées, parfois vous rencontrez le groupe pour la première fois quand vous arrivez à le premier spectacle. Nous sommes déjà tous amis, donc nous avons beaucoup de choses en commun, beaucoup d’histoire à la maison. Nous connaissons tous les mêmes amis. C’est un peu comme une famille. C’est très spécial … C’est tout ce que nous espérions ce serait, et mieux. En ce qui concerne les fans, ils obtiennent un sacré spectacle. C’est certainement une représentation du son de thrash metal de Bay Area dont nous sommes tous issus dans les années 80, donc c’est génial que nous tous faire passer le mot, répandre l’amour. Je suis sûr que beaucoup de fans voient tous les groupes par eux-mêmes, mais avoir tous les trois la même époque, le même mouvement, le même style, c’est sympa, et c’est bien que nous puissions nous soutenir comme ça. “

Sur les similitudes – et les différences – entre les groupes:

Mandrin: “Je pense que la beauté de la scène thrash metal de Bay Area est que nous avons tous grandi avec METALLICA puis tôt EXODE quand ils sont sortis pour la première fois, mais tous les groupes qui sont venus après ça LA VIOLENCE [and] INTERDIT, nous avions tous notre propre identité, et je pense que c’était quelque chose de très spécial. Ce n’était pas quelque chose qui [was] prévu; Je pense que tout le monde vient de trouver son propre style de thrash et de l’appliquer à ce qu’il crée, ce qui est vraiment unique car nous avons tous notre propre identité et nous avons tous un son différent, mais nous avons tous le même style de thrash. “

Pourquoi certains groupes de thrash “ont réussi” et d’autres non:

Mandrin: “Je pense que vers les années 90, lorsque le heavy metal a pris le pas sur la musique grunge, cela a changé pour les groupes, donc beaucoup de groupes ont cessé de jouer ou ont été supprimés des labels et ont fait une petite pause. TESTAMENT n’a pas pris de pause – nous avons continué à jouer le jeu. ANGE DE LA MORT réformé, tout comme EXODEet depuis les retrouvailles, tout le monde a écrit de super disques et fait de belles tournées. C’est à nouveau comme un réveil. Il y avait d’excellents disques pour ces temps qui étaient pour ces temps, mais ces chansons et ces disques sont toujours aussi forts aujourd’hui. Il y a quelque chose de spécial à ce sujet. “

Sur le nouvel album du groupe, “Titans Of Creation”:

Mandrin: “Je pense que tout TESTAMENT records depuis ‘Le rassemblement’ ont été assez forts, et je pense qu’ils ne sonnent pas tous de la même façon, mais nous essayons toujours de nous poursuivre pour avoir une meilleure chanson, un meilleur mixage, un meilleur groupe de chansons. Vous essayez toujours de le faire, et cela devient généralement plus difficile à la fin, mais peut-être parce que nous travaillons ensemble depuis si longtemps, nous savons comment travailler ensemble et nous savons ce qui fonctionne ensemble pour nous. Je pense que dans ce sens, ce disque quand nous l’avons écrit, nous avons simplement pris chanson par chanson. Ce n’était pas comme, ‘Voici un concept et nous allons garder toutes les chansons comme ça.’ Ce n’est pas notre style. Nous écrivons chanson par chanson, et lorsque nous écrivons des disques, nous n’écrivons pas de chansons supplémentaires pour le prochain album. Ils sont tous pour ce disque, alors nous nous concentrons là-dessus. Sur cet album, toutes les chansons ont définitivement leur propre identité – elles se sentent toutes différentes les unes des autres – mais si vous l’écoutez, vous dites: “ Oh, c’est TESTAMENT. ‘ Tu dois savoir. C’est plus sombre, et je pense que c’est définitivement plus thrash que «Confrérie du serpent». Je pense que dans l’ensemble, peut-être parce que sur ce disque Gène [[Hoglan, tambours]est venu et a travaillé un peu plus près avec nous sur le disque, et Alex [[Skolnick, guitares]est venu chez nous et a enregistré dans la région de la baie, et il a écrit quelques chansons de plus que sur le dernier album, donc je pense que l’implication de tout le monde a vraiment aidé un peu plus à en faire un meilleur album … C’est drôle , parce que vous ne savez pas quand vous écrivez des chansons ce que ça va être, le produit final. Une fois que j’ai entendu tous les mixages de l’album et que je l’ai écouté dans son ensemble, c’est à ce moment-là que je me suis assis et j’ai dit: «Wow, j’aime ça. C’est un disque qui écoute bien. Les chansons sont bonnes; ils se distinguent tous; et ça fait vraiment du bien. C’est pourquoi j’ai dit que je pense que c’est parmi nos meilleurs [work], parce que ça m’a donné ce sentiment quand j’ai entendu tout l’album. Je ne l’avais pas quand j’ai fait une démonstration ou fait les enregistrements – je ne savais pas jusqu’à ce que ce soit terminé. “

“Titans Of Creation” sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album, qui comprend des pochettes de Eliran Kantor.