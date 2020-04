Le chanteur et compositeur ‘Ain’t No Sunshine’ Bill Withers décède à 81 ans

Le chanteur de “Ain’t No Sunshine” Bill Withers est décédé des complications cardiaques. Il avait 81 ans.

La famille de Withers a confirmé le décès de son proche dans une déclaration et a indiqué qu’elle était «dévastée par la perte». Au moment d’écrire ces lignes, la famille et l’équipe de Withers n’avaient pas révélé publiquement les plans d’un mémorial, qui pourrait être affecté par la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Originaire de Virginie-Occidentale, Bill Withers est décédé à Los Angeles; Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a institué un verrouillage à l’échelle de l’État le 19 mars et a déconseillé les grands événements.

Après un tronçon de près d’une décennie dans la marine américaine, Bill Withers s’est rendu à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans la musique. Travaillant pour subvenir à ses besoins tout en présentant ses démos à des cadres, Withers a pris de l’importance avec Just as I Am et, plus précisément, «Ain’t No Sunshine». (Ce dernier a apporté à Withers son premier Grammy Award, pour la meilleure chanson R&B, lors de la 14e cérémonie annuelle de remise des prix en 1972.) Beaucoup d’autres morceaux de Withers, dont «Lean on Me», «Lovely Day» et «Use Me», pour n’en nommer que quelques-uns, a par la suite atteint une grande popularité.

Withers a sorti son dernier album studio, Watching You Watching Me, en 1985, date à laquelle il a refusé de signer avec un nouveau label et s’est effectivement retiré de l’enregistrement de nouvelles musiques. En plus d’avoir obtenu neuf nominations aux Grammy Awards (et remporté trois Grammy Awards), Withers a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2005 et au Rock and Roll Hall of Fame en 2015.

Sur les réseaux sociaux, Chance the Rapper, Lenny Kravitz, Khalid et d’autres ont offert des paroles aimables et ont rendu hommage à Withers.

La communauté musicale s’est séparée d’un certain nombre d’artistes et de figures bien connus et extrêmement talentueux au cours des deux dernières semaines. Le pilier de la musique country Kenny Rogers et le compositeur Shining Krzysztof Penderecki ont péri respectivement de causes naturelles et d’une condition non divulguée. De plus, la star du country Joe Diffie, le créateur de “Stacy’s Mom” ​​Adam Schlesinger, et le légendaire guitariste de jazz Bucky Pizzarelli sont morts cette semaine de nouvelles complications liées au coronavirus.