Le chanteur interdit Russ Anderson révèle un séjour de réadaptation pour abus d’alcool

INTERDIT chanteur Russ Anderson Vendredi dernier, il avait révélé qu’il était entré dans un centre de réadaptation il y a six mois, affirmant qu’il avait touché le “fond” après avoir “beaucoup bu” la majeure partie de sa vie.

Plus tôt dans la journée (3 avril), Anderson émis la déclaration suivante via le INTERDIT challens des réseaux sociaux: “A mes fans et amis. Oui, je suis toujours en vie!

“Octobre de l’année dernière, j’ai été placé dans un centre de désintoxication et d’alcoolisme après avoir bu beaucoup pendant la majeure partie de ma vie. Cela a été rendu possible par[[INTERDIT guitariste] Craig Locicero et [drummer] Mark Hernandez me botter le cul et me ramasser du fond du rocher. Entre ces gars et quelques autres personnes incroyables qui savent qui ils sont, je suis ici aujourd’hui et pas quelque chose de bien pire. Merci à tous et à mes conseillers qui m’ont aidé à traverser les moments les plus difficiles de ma vie.

“Je suis ici pour dire à tous mes amis des groupes que je suis sur le chemin du retour maintenant.

Je me souviens encore David Vincent de ANGE MORBIDE dire (d’une manière utile) d’arrêter de fumer et de boire. Pour être “le gars” qui a fait le premier couple de INTERDIT albums! Une autre fois, Matt Barlow de TERRE GELÉE m’a dit que j’étais son mentor alors que j’étais assis là à claquer ma deuxième bouteille de Jack Daniels. Puis je l’ai regardé sortir et faire sauter des portes!

“Je ne peux pas vous dire à quel point je regrette d’avoir mes choix ces dernières années avec INTERDIT.

“Maintenant, j’ai été propre pendant 170 jours avec une seule erreur. Un mauvais virage sur ma longue route vers la sobriété.

“Il y a en fait des choses incroyables qui m’arrivent depuis que je suis en cure de désintoxication. J’ai perdu 119 livres et j’ai maintenant envie de crier! Je suis prêt où que le voyage m’emmène.

“Je dois aussi dire que mon cœur va Jason Rainey, sa famille et les gars de SACRED REICH. C’était de retour à l’apogée du thrash metal. Ils ont été le premier groupe à INTERDIT jamais visité et partagé un bus avec. Les nouvelles de Jason m’a frappé fort. Quelle triste chose de perdre les amis et les camarades de groupe que nous avons faits au cours de ces années. J’ai les larmes aux yeux en y pensant. Nous savons ce que cela fait. INTERDIT a également perdu Tim Calvert.

“C’est tout pour le moment.

“Merci à nos fans qui continuent de soutenir INTERDIT après toutes ces années. Cela me permet de garder notre héritage et moi. “

De retour en juillet 2012, Locicero a annoncé que Anderson avait éloigné de INTERDIT “pour faire une pause dans le monde de la musique.” À l’époque, Craig dit que Russ «ne quittait pas» le groupe, ajoutant que le chanteur avait besoin «de le faire pour lui-même». Locicero a expliqué: “Russ a simplement besoin de recharger ses batteries thrash metal. “

INTERDITdernier album de, “Omega Wave”, a été publié en octobre 2010 via Dossiers d’explosion nucléaire. Le CD a atterri à la position n ° 27 du classement Top New Artist Albums (Heatseekers), qui répertorie les albums les plus vendus par des artistes nouveaux et en développement, définis comme ceux qui n’ont jamais figuré dans le Top 100 du Billboard 200.



