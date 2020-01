Le chef de Grammy évincé dépose une plainte pour harcèlement sexuel explosif et diffamation

Deborah Dugan, la présidente et PDG de la Recording Academy récemment évincée, a déposé une plainte pour discrimination contre la Commission de l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) contre l’organisation derrière les Grammys. Il contient plusieurs affirmations audacieuses décrivant la corruption et le harcèlement sexuel au sein de l’organisation. Lisez-le en entier ci-dessous.

Dans la plainte, Dugan allègue qu’elle a informé les RH en décembre qu’elle avait été harcelée sexuellement par le conseiller juridique de l’Académie et ancien membre du conseil d’administration, Joel Katz. Elle dit qu’elle a été mise en congé après avoir menacé de poursuivre en justice cette faute. Dugan a également affirmé avoir été informée que l’ancien PDG des Grammys, Neil Portnow, faisait face à une allégation de viol de la part d’un artiste d’enregistrement et membre de la Recording Academy.

Selon une déclaration des avocats de Dugan, Douglas H. Wigdor et Michael J. Willemin, l’accusation de discrimination «met en évidence des tactiques qui rappellent celles déployées par des individus défendant Harvey Weinstein. Comme nous le prétendons, la tentative de la Recording Academy de contester les personnages de Deborah Dugan est un effort transparent pour détourner l’attention de sa propre activité illégale. »

Outre les allégations de diffamation, la plainte comprend des déclarations détaillées sur la mentalité du «club des garçons» de l’organisation et ses insuffisances de longue date pour résoudre les problèmes de diversité systémique.

La Recording Academy a répondu aux affirmations de Dugan dans cette déclaration:

Il est curieux que Mme Dugan n’ait jamais soulevé ces graves allégations

jusqu’à une semaine après que des poursuites judiciaires aient été intentées contre elle

employée qui a allégué que Mme Dugan avait créé un «produit toxique et

environnement de travail intolérable »et engagé dans des activités« abusives et

conduite’. Lorsque Mme Dugan a fait part de ses «préoccupations» aux RH,

spécifiquement demandé aux RH de «ne prendre aucune mesure» en réponse.

Néanmoins, nous avons immédiatement lancé des enquêtes indépendantes

examiner à la fois l’inconduite potentielle de Mme Dugan et son

allégations. Ces deux enquêtes sont toujours en cours. Mme Dugan

n’a été mis en congé administratif qu’après avoir proposé de se retirer

et exigeant 22 millions de dollars de l’Académie, qui est un organisme sans but lucratif

organisation. Notre fidélité sera toujours aux 25 000 membres de la

industrie de l’enregistrement. Nous regrettons que la plus grande soirée de Music soit

volé d’eux par les actions de Mme Dugan et nous travaillons à résoudre

l’affaire le plus rapidement possible.

Pitchfork a contacté les avocats de Portnow.

BREAKING: Wigdor LLP has filed a Charge of Discrimination with the EEOC on behalf of Deborah Dugan against the Recording Academy (the Grammys). Below is a statement from her attorneys Douglas H. Wigdor and Michael J. Willemin.#DeborahDugan #GRAMMYs pic.twitter.com/46CxukAT2V — Douglas Wigdor – Wigdor Law (@WigdorLaw) January 21, 2020

Cet article a été initialement publié le 21 janvier à 17 h 55. Est. Dernière mise à jour à 18h17 Est.

