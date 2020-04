Le chef de la direction de la SOCAN, Eric Baptiste, démissionne brusquement après 10 ans

La SOCAN vient de révéler que son PDG de longue date, Eric Baptiste, démissionne après un mandat d’une décennie.

Nous ne savons pas exactement pourquoi Baptiste quitte son poste après dix ans, bien que la SOCAN ait dit que cela n’a rien à voir avec la crise actuelle du COVID-19. «Cette décision est purement fortuite à la crise actuelle du COVID-19, et le conseil d’administration a

pleine confiance dans l’équipe de gestion de la SOCAN », a déclaré la SOCAN à DMN. «L’organisation continue de fonctionner à pleine capacité.»

D’accord, mais il convient de préciser que nous n’avons jamais demandé si cela avait un rapport avec la crise du COVID-19. Au-delà de cela, cependant, la SOCAN a refusé de donner une quelconque raison pour laquelle Baptiste, qui semblait calmement diriger l’organisation canadienne de défense des droits année après année, était enfin en fuite. La SOCAN a qualifié la décision de départ de «mutuelle», tout en notant que «Eric pensait qu’il était temps de passer à autre chose.»

“Nous remercions Eric Baptiste pour son leadership au cours des 10 dernières années”, a déclaré Marc Ouellette, président et président du conseil d’administration de la SOCAN, dans un communiqué. «Pendant cette période, la SOCAN a connu une croissance et a maintenu sa présence à titre de chef de file au service des créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde.»

Peut-être de façon révélatrice, la SOCAN n’a pas de successeur en place, une situation qui suggère un au revoir moins que parfaitement mutuel. Jennifer Brown, actuellement vice-présidente principale, Opérations et droits de reproduction, est entrée dans le rôle de chef de la direction par intérim tandis que la SOCAN essaie de trouver un remplaçant permanent.

Nous avons poussé la SOCAN un peu plus loin sur les raisons du changement de leadership, bien que l’entreprise ait souligné une décision de routine. «Tel que mentionné dans le communiqué, Eric était avec l’entreprise depuis 10 ans», a indiqué par courriel Andrew Berthoff, chef des communications et du marketing de la SOCAN. «Le conseil d’administration, dont relève le PDG, a procédé à son examen normal et, à la fin du contrat actuel, Eric a pensé qu’il était temps de passer à autre chose. Donc, il a été décidé de mettre fin à son mandat maintenant. »

Que le départ de Baptiste soit lié ou non à COVID-19, la SOCAN a certainement des défis à relever.

La semaine dernière, la PDG de l’ASCAP, Elizabeth Matthews, a présenté un résumé extrêmement austère du marché des redevances de performance aux États-Unis.

«Au cours de cette crise, alors que de plus en plus de nos titulaires de licence qui nous paient commencent à ressentir l’impact du ralentissement économique, cela se traduit par moins de revenus pour ASCAP et moins d’argent disponible pour les distributions pour nos membres», a déclaré Matthews. «Nous avons déjà été contactés par de nombreux titulaires de licence qui tentent de payer moins, de payer en retard ou de ne pas payer du tout.»

Bien sûr, la fermeture des entreprises aux États-Unis et au Canada réduira considérablement les paiements de redevances de performance publique en 2020. À l’heure actuelle, on ne sait pas comment la SOCAN gère la situation, bien que l’ASCAP ait pris la mesure radicale de retarder les paiements des écrivains pendant des semaines. Mais le retard, sur les redevances accumulées au cours du troisième trimestre 2019, fait maintenant craindre un grave resserrement de la trésorerie du méga-PRO.

La SOCAN de Toronto compte 160 000 auteurs-compositeurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels. Il gère les redevances de plus de 100 000 espaces commerciaux et publics à travers le Canada.