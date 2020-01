Le chef par intérim des Grammy Awards allègue un complot d’extorsion massif par un ancien PDG

Quelques jours avant la diffusion des Grammy Awards, le chef intérimaire de la Recording Academy, Harvey Mason, dénonce la PDG à peine licenciée, Deborah Dugan, pour avoir tenté d’extorquer l’organisation.

La semaine dernière, la Recording Academy a brutalement mis sa PDG, Deborah Dugan, en “ congé administratif ” sur la base d’une allégation non spécifiée mais “ formelle d’inconduite ”. Ce fut le début d’une avalanche de fuites, cette “ allégation ” ayant pour origine de Claudine Little. Cependant, on ne sait pas ce que Dugan a fait pour déclencher la plainte.

Maintenant, le nouveau PDG par intérim Harvey Mason, Jr. commence son mandat avec un coup de marteau. Après que des paroles de combat ont été prononcées par l’avocat de Dugan, Mason allègue que Dugan a menacé la Recording Academy avec des informations préjudiciables. La demande d’extorsion était «dans les millions, selon Mason, une déclaration qui a rapidement déclenché des rumeurs d’une demande dépassant 20 millions de dollars.

“Après avoir reçu les plaintes des employés contre Mme Dugan, elle a alors (pour la première fois) fait des allégations contre l’Académie”, a écrit Mason dans une lettre aux membres de l’Académie. “En réponse, nous avons ouvert une enquête distincte sur les allégations de Mme Dugan. L’avocat de Mme Dugan a alors informé le Comité exécutif que si Mme Dugan était payée des millions de dollars, elle “retirerait” ses allégations et démissionnerait de son rôle de PDG.

“Suite à cette communication de l’avocat de Mme Dugan, Mme Dugan a été placée en congé administratif alors que nous achevons ces deux enquêtes en cours.”

Alors, quelle saleté Dugan a-t-il exactement?

C’est une autre inconnue. Mais le PDG évincé a apparemment secoué la cage un peu trop agressivement – une décision qui a probablement entraîné son licenciement brutal. La rumeur disait que Dugan étouffait les irrégularités de vote aux Grammy Awards, les factures juridiques exorbitantes et même le détournement de fonds dans l’organisation.

Tout cela peut encore remonter à la surface. “Ce qui a été rapporté n’est pas vraiment l’histoire à raconter”, a expliqué l’avocat de Dugan, Bryan Freedman. «Lorsque notre capacité de parler n’est pas limitée par un contrat de 28 pages et des menaces juridiques, nous exposerons ce qui se passe lorsque vous« vous présentez »à la Recording Academy, un organisme sans but lucratif public.»

Avant Dugan, le PDG de Recording Academy, Neil Portnow, était accusé d’un détournement massif de fonds lié à l’association caritative MusiCares de la Recording Academy. En mai 2018, l’ancien vice-président de MusiCares, Dana Tomarken, a accusé la Recording Academy et Portnow de diriger des fonds de l’organisation caritative pour couvrir les déficits encourus par les Grammy Awards.

Oh, juste une dernière chose: les Grammy Awards sont dans cinq jours.

Voici la lettre complète de Mason.

Famille Academy,

En tant que fier membre de notre communauté musicale et présidente-directrice générale par intérim de la Recording Academy, j’ai pensé qu’il était important que je vous contacte directement à propos de Deborah Dugan. Au cours de sa brève période avec l’Académie, Mme Dugan et moi étions en phase de jeter un regard neuf sur tout et d’apporter tous les changements nécessaires pour améliorer l’Académie et la rendre plus actuelle et pertinente pour la communauté créative que nous servons. Je reste attaché à cet objectif.

En novembre 2019, le comité exécutif a pris connaissance de plaintes concernant un environnement de travail abusif alléguées contre Mme Dugan et en décembre 2019, une lettre a été envoyée par un avocat représentant un membre du personnel qui comprenait des allégations détaillées et sérieuses supplémentaires d’un «toxique et intolérable» et un environnement «abusif et intimidateur» créé par Mme Dugan envers le personnel. Compte tenu de ces informations préoccupantes, le Comité exécutif a ouvert une enquête immédiate et indépendante sur la faute présumée de Mme Dugan.

Après avoir reçu les plaintes des employés contre Mme Dugan, elle a alors (pour la première fois) fait des allégations contre l’Académie. En réponse, nous avons ouvert une enquête distincte sur les allégations de Mme Dugan. L’avocat de Mme Dugan a alors informé le Comité exécutif que si Mme Dugan était payée des millions de dollars, elle “retirerait” ses allégations et démissionnerait de son rôle de PDG. À la suite de cette communication de l’avocat de Mme Dugan, Mme Dugan a été placée en congé administratif alors que nous achevons ces deux enquêtes en cours.

Je suis profondément troublé et attristé par les «fuites» et la désinformation, qui alimentent une campagne de presse conçue pour créer un effet de levier contre l’Académie à des fins personnelles. Comme la semaine GRAMMY est à nos portes, j’espère vraiment que nous pourrons concentrer notre attention sur les artistes qui ont reçu des nominations et qui méritent d’être célébrés à cette époque de l’année, et ne pas donner foi à des attaques non fondées contre l’Académie. Faire autrement n’est tout simplement pas juste.

Comme vous le savez, le conseil d’administration de la Recording Academy est composé d’artistes créatifs et techniques et de musiciens de tous genres, qui ont consacré leur vie à faire de la musique et à consacrer bénévolement du temps à la mission de la Recording Academy. Ces administrateurs, ainsi que les gouverneurs de nos 12 chapitres, donnent de leur temps librement et avec passion. Beaucoup sont des entrepreneurs qui dirigent de petites entreprises consacrées à leur art et donnent généreusement de leur temps non seulement pour reconnaître leurs pairs, mais pour lutter pour les droits des fabricants de musique, favoriser l’éducation musicale et fournir un soutien aux personnes dans le besoin toute l’année. De plus, notre personnel travailleur et compétent ne pourrait être plus dédié à soutenir et à faire avancer notre mission. Les attaques actuelles contre l’Académie sont des attaques contre ces personnes, qui sont injustifiées, mal informées et déraisonnables.

J’encourage tous ceux qui sont vraiment intéressés à aller au-delà des extraits sonores sensationnels et des titres teaser et à regarder ce que l’Académie fait réellement et comment elle fonctionne. N’achetez pas dans les gros titres générés à des fins personnelles, mais cherchez la vérité comme je le fais. Comme je l’ai mentionné, nous avons lancé deux enquêtes indépendantes pour explorer toutes les réclamations et présenter des conclusions objectives. Je vous promets que je traiterai les résultats de ces enquêtes de manière juste et honnête et travaillerai pour effectuer les réparations et les changements nécessaires tout en veillant à ce que nous ayons une Académie qui honore la diversité, l’inclusion et un environnement de travail sûr pour toutes les personnes concernées.

Merci de votre attention à ce sujet et de votre soutien à notre Recording Academy.

Harvey Mason, Jr.