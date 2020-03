Le Cirque du Soleil annule ses prochains spectacles et licencie 95% des employés

Dans un signe que les reports d’évènements en direct inspirés par le coronavirus et les interdictions de rassemblements importants peuvent durer plus longtemps que certains ne l’anticipent, le Cirque du Soleil a licencié 95% de son personnel.

La société de divertissement basée à Montréal a cité la pression économique de la pandémie de coronavirus, ainsi que l’annulation de tous les spectacles à venir, comme cause des licenciements. Le Cirque du Soleil, comme la plupart des autres sociétés d’événements en direct, a été contraint de mettre son horaire sur la glace en raison de problèmes de santé et d’interdictions de rassemblement public.

Le Cirque du Soleil a souligné que les licenciements sont temporaires et qu’ils ont l’intention de ramener les employés touchés à bord une fois la pandémie de coronavirus atténuée. Parlant de la décision de laisser partir la grande majorité de ses employés, le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, a déclaré que lui et son équipe étaient «attristés», tout en déclarant que «nous sommes obligés de nous positionner pour affronter cette tempête et nous préparer à réouvertures éventuelles.

Les cinq pour cent des employés du Cirque du Soleil restants réfléchiront et planifieront un retour à la normale. Bien que le calendrier à long terme de la société dépende fortement des développements des coronavirus des semaines et des mois à venir, des niveaux supérieurs cibleraient la fin de 2020 pour de nouvelles dates.

Pas quelques professionnels du divertissement en direct souffrent financièrement à cause de la pandémie de coronavirus. Les blocages et les interdictions de rassemblement de grande envergure ont rendu presque impossible pour les musiciens de concert et autres artistes de gagner leur vie, et beaucoup, y compris Harvey Mason Jr., président et chef de la direction par intérim de la Recording Academy, appellent les organismes de bienfaisance et le gouvernement fédéral à leur soutien.

Auparavant, SXSW a dû licencier de nombreux membres du personnel et, au cours du week-end, Paradigm Talent Agency s’est séparée de plus de deux douzaines d’employés.

Selon toute vraisemblance, les artistes, les artistes du Cirque et d’autres personnes touchées bénéficieront d’un revenu renouvelé peu de temps après la mort du coronavirus. Toutefois, la principale difficulté de la situation consiste à prévoir quand cette fin arrivera et à prendre les mesures appropriées pour hâter son arrivée.

Plus tôt dans la journée, les responsables olympiques ont annoncé que les Jeux de Tokyo 2020 seraient retardés et le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis son pays en lock-out. Actuellement, les professionnels de la santé ont diagnostiqué environ 380 000 cas de COVID-19. Plus de 100 000 personnes se sont remises de l’infection et environ 16 500 en ont péri.