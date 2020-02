Le classique du trip-hop qui a fait de Tricky un Bowie pour les années 90

En 1994, la scène musicale de Bristol est passée d’une préoccupation culte à une grande nouvelle, Attaque massive a consolidé sa réputation avec son deuxième album Protection, et Portishead rejoint la fête avec Dummy. S’il restait un doute quant au talent de la ville, il a été définitivement banni en 1995. Issu d’une famille métisse, le rappeur de Massive Attack et collaborateur de Portishead, Tricky (alias Adrian Thaws, et anciennement Tricky Kid), était imprégné de la culture du sound system de Bristol depuis sa naissance et avait déjà signalé ses intentions avec le (initialement publié de manière indépendante). le single «Aftermath» et la production de Howie B aux allures indiennes «Ponderosa», avant de sortir son premier album solo tout aussi marquant, Maxinquaye.

Écoutez Maxinquaye sur Apple Music et Spotify.

Habilement encouragé par le producteur chevronné Mark Saunders (qui a apporté quelque chose de son travail avec Le traitement aux débuts), le premier album de Tricky, tard dans la nuit, dépressif et magnifique, était un hit britannique n ° 3, une pierre de touche critique dans la Grande-Bretagne brisée et bombardée, et la quintessence de la drogue du “voyage” et du ” hop »en trip-hop. Ceci malgré une grande partie du dossier étant un affront délibéré aux conventions américaines de hip-hop, à commencer par les références continues à la dysfonction sexuelle.

Un Bowie pour les années 90

Nommé de manière poignante pour sa défunte mère, et présentant des références à la fois au rastafarisme et au fait d’être un «wino pleureur», Maxinquaye a également été rempli de hochements de tête aux contemporains de Tricky, à Bristol et ailleurs. L’ouvreur ‘Overcome’ a fait revivre la chanteuse invitée de l’album Martina Topley-Bird, sa contribution clé à la protection, ‘Karmacoma’, et l’excellent ‘Hell Is Round The Corner’ Isaac Hayes“” Ike’s Rap II “(comme échantillonné par Portishead sur la” Glory Box “de mauvaise humeur), la transformant en un cauchemar crépitant et paranoïaque.

Topley-Bird a été le plus frappant sur la couverture de Ennemi publicL’anti-draft ‘Black Steel In The Hour Of Chaos’, ajoutant une dimension politique de genre inattendue à la piste (comme elle le fait sur beaucoup d’autres de Maxinquaye, écrites par Thaws). L’acier noir résultant est également passé de son origine relativement discrète au métal lourd, avec l’aide du batteur FTV. L’accent mis sur l’obscurcissement du genre a été souligné par les séances de photos et les vidéos androgynes de Tricky et Topley-Bird: Thaws a déclaré qu’il agissait comme un conduit pour sa défunte mère de poète, mais il a également (consciemment ou non) fourni une Bowie-figurine des années 90.

Capturer le zeitgeist

Sorti le 20 février 1995, Maxinquaye était tellement rempli de goodies aux lentilles graisseuses troublantes que toute la première moitié de l’album est sortie en single. Celles-ci ont montré de multiples facettes de la personnalité de Tricky, reflétant l’éclectisme de l’époque, avec Écraser des citrouilles-échantillonnage ‘Pumpkin’ ayant une chanson de la torche ressemble à celle de Portishead (avec la permission d’une apparition précoce d’Alison Goldfrapp). ‘You Don’t’ a pris un ton plus influencé par le reggae (avec la voix de la chanteuse islandaise Ragga) et l’atmosphère du film de Mark Stewart avec Aftermath a été résumée par l’un des titres de remix du single: le hip-hop blues.

Les remixes simples sont allés encore plus loin, car le funk dur de “ Brand New You’re Retro ” a été transformé en drum’n’bass entre les mains d’Alex Reece (comme dans la version de luxe de Maxinquaye), tandis que Thaws employait des américains rappeurs horrorcore Gravediggaz pour ajouter à la tristesse sur l’EP The Hell.

Bien que Tricky soit resté intéressant depuis ses débuts, il n’a jamais capturé le zeitgeist si éblouissant, ni autant de soins collectifs ont été apportés à son concept global et à son exécution que sur Maxinquaye, un véritable classique des années 90.

Maxinquaye peut être acheté ici.