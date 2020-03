Le classique «Imagine» de John Lennon est de retour sur le tableau des chansons de Billboard Rock

“Imagine” de John Lennon est le dernier enregistrement de longue date à avoir connu un regain de popularité à la lumière de la pandémie de coronavirus. La ballade classique de 1971 réintègre le palmarès Hot Rock Songs de Billboard du 28 mars au n ° 15.

La réapparition de la chanson est provoquée en partie par la couverture d’une célébrité de «Imagine» dirigée par l’actrice israélienne Gal Gadot. La version comprend également Natalie Portman, Jamie Dornan et de nombreuses autres stars, chacune chantant une ligne de la composition de Lennon.

Sia, Norah Jones, Labrinth, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Pedro Pascal, Zoe Kravitz, Chris O’Dowd, Leslie Odom Jr, Eddie Benjamin, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo et Maya Rudolph sont également présents. Lynda Carter, qui a joué dans les années 1970 le personnage de Wonder Woman avec lequel Gadot a été si étroitement associé ces dernières années, est également incluse. La couverture a été largement moquée sur les réseaux sociaux mais, au moment de l’écriture, elle a été vue 8,8 millions de fois sur Instagram.

Billboard indique que la version originale “Imagine” a augmenté de 7% dans les flux hebdomadaires pour atteindre un total de 1,3 million de dollars américains, au cours de la semaine de suivi se terminant le 19 mars. Au cours de la même période, ses ventes de téléchargements ont augmenté de 138% pour atteindre 1 000, selon Nielsen Music / MRC Data. Comme signalé, “C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)” de R.E.M.

“Imagine” avait déjà un historique de vente mouvementé. Il atteint le n ° 3 lors de sa première sortie aux États-Unis en 1971, mais n’est sorti en tant que single au Royaume-Uni qu’en 1975. Puis, faisant la promotion de la nouvelle compilation Shaved Fish de Lennon, il atteint le n ° 6. Après la mort tragique de Lennon fin 1980 , il a passé quatre semaines au n ° 1 au Royaume-Uni en janvier 1981. Ses diverses ré-entrées ultérieures ont inclus un pic n ° 3 en 1999, et une autre apparition au n ° 18 en 2012.

Écoutez le meilleur de John Lennon sur Apple Music et Spotify.