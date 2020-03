Le claviériste de Bon Jovi, David Bryan, est positif pour le coronavirus

BON JOVI claviériste David Bryan dit qu’il a été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

David a déclaré avoir reçu ses résultats de test aujourd’hui.

Selon Bryan, “il est malade depuis une semaine” mais dit qu’il “se sent mieux chaque jour”, selon un communiqué publié sur Instagram.

David, qui n’a pas dit s’il avait une idée de comment il a contracté le virus, dit qu’il a été mis en quarantaine pendant une semaine.

Sa déclaration complète se lit comme suit:

“Je viens de récupérer mes résultats aujourd’hui et j’ai été testé positif pour le virus corona. Je suis malade depuis une semaine et je me sens mieux chaque jour. S’il vous plaît, n’ayez pas peur !!! C’est la grippe et non la peste. mis en quarantaine pendant une semaine et le sera pour une autre semaine. Et quand je me sentirai mieux, je me ferai tester de nouveau pour m’assurer que je suis débarrassé de ce méchant virus. S’il vous plaît, aidez-vous les uns les autres. Ce sera bientôt fini … avec l’aide de chaque Américain !! “

Bryan est un Tony Awardcompositeur primé dont la dernière comédie musicale, “Diane”, vers la fin Diane, Princess of Wales, était en avant-première avant d’être reportée, tout comme Broadway en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus est estimé à environ 1%. “C’est environ dix fois plus mortel que la grippe saisonnière”, Dr. Anthony Fauci, directeur du Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dans un témoignage au Congrès le 11 mars.

Jusqu’à présent, COVID-19 a tué environ 12 700 personnes dans le monde et environ 285 aux États-Unis.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.

le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a évalué son pire scénario à 1,7 million de décès dus au COVID-19 en Amérique.



