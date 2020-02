Le claviériste Delain déclare que le groupe prévoit de limiter les sorties d’albums non très distrayants à l’avenir

DELAIN claviériste Martijn Westerholt a récemment parlé avec le Mike James Rock Show. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le titre du nouvel album du groupe, “Apocalypse & Chill” – un clin d’œil à l’expression populaire “Netflix et se détendre “:

Martijn: “Pour être honnête, je n’ai pas entendu cette phrase [before]. En fait, je n’en ai entendu parler qu’à cause de Charlotte [[Wessels, voix], donc j’apprends des choses aussi. Mais j’ai Netflix. “

Sur l’écart entre la sortie de 2016 “Moonbathers” et le nouvel album:

Martijn: “Nous avons réalisé que nous sortions quelque chose chaque année depuis 2012. [Besides albums,] nous avons sorti un Blu-ray ou nous avons sorti un EP – quelque chose comme ça – donc chaque année, il y avait une sortie, et chaque sortie apporte beaucoup de travail, même si ce n’est pas un album. Nous avons décidé que nous n’allions plus faire cela. Nous allons nous concentrer davantage sur l’écriture d’un album et non sur toutes ces autres sorties séparées, car elles sont très distrayantes. C’était plus une des raisons pour lesquelles cela a pris plus de temps – nous prenons juste le temps nécessaire pour écrire, et tout se passe automatiquement. Il n’y a pas vraiment de plan. Bien sûr, vous estimez toujours – comme, “Combien de temps cela prendra-t-il pour écrire cet album?” Mais au final, cela prend juste le temps qu’il faut. “

En enregistrement “Apocalypse & Chill”:

Martijn: “Nous n’avons pas tout enregistré en une seule fois. Nous avons en quelque sorte mixé [up] le procédé complet. Normalement, vous écrivez d’abord, puis vous enregistrez puis vous maîtrisez, mais nous l’avons fait presque morceau par morceau, car cela vous rend plus flexible pour changer les choses, et c’est en quelque sorte plus la manière moderne de le faire. “

À la réception des mix pour le matériel de l’album lors d’une tournée en Amérique:

Martijn: “Je me souviens du jour où je suis allé dans ce grand magasin américain, Walmart, le matin pour prendre le petit déjeuner, et en même temps, j’ai emmené mon ordinateur portable sur le WiFi pour télécharger la chanson suivante qui a été mixée, afin que je puisse faire des réglages et la renvoyer au Danemark où elle a été mixée. C’était vraiment bizarre – j’étais à l’épicerie et au supermarché pour découvrir de nouvelles choses et donner mon avis. “

Sur l’exécution de nouvelles chansons en direct:

Martijn: “Quand vous écrivez de nouveaux trucs, c’est toujours un animal complètement différent que lorsque vous jouez sur scène et le voyez prendre vie. Parfois, cela fonctionne mieux que vous l’espériez, et parfois, vous [think], “Oh, cela a besoin de travail en direct.” C’est excitant, toujours … J’écris la musique, et puis je dois la jouer, comme, un an plus tard, et je n’ai aucune idée de ce que j’ai joué. Je dois le comprendre à nouveau … Chaque chanson, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent. Avec chaque chanson que j’écris, j’imagine être sur scène en train de jouer cette chanson et me placer dans l’esprit des gens pour dire: “ D’accord, ils aimeraient ça? ”, Et être toujours fidèle à vous-même [about] ce que tu veux écrire. C’est en quelque sorte une façon d’essayer de sortir de la bulle pour voir ce que vous faites, pour juger ce que vous faites et y retourner … Vous ne devriez pas vous limiter. Parfois, quelqu’un dit: «Vous ne pouvez pas le faire comme ça, parce que comment allez-vous le faire en direct? Je dis toujours: «Nous n’allons pas y penser pour le moment. En ce moment, nous allons penser: «Comment pouvons-nous écrire la chanson la plus excitante à laquelle nous pouvons penser? Plus tard, nous nous demandons comment nous allons l’exécuter en direct. “

DELAINsixième album complet, le Westerholt-produit “Apocalypse & Chill”, a été publié le 7 février via Napalm Records. L’enregistrement de 13 pistes comprend des voix invitées par BÊTE EN NOIR chanteur Yannis Papadopoulos sur la chanson “Vengeance”. À sa sortie, l’album atteint le Top 50 dans plusieurs pays européens, dont la Suisse (n ° 8), l’Allemagne (n ° 14) et le pays natal du groupe, les Pays-Bas (n ° 24).