Le claviériste Opeth comprend la frustration des fans face au manque de voix de death metal sur les albums récents du groupe

Piero “Pie” Di Battista de Hop ‘N’ Music a récemment réalisé une interview avec un claviériste Joakim Svalberg des métallurgistes progressistes suédois OPETH avant le concert du groupe le 9 novembre à Alcatraz à Milan, Italie. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le processus d’écriture du dernier album studio du groupe, “In Cauda Venenum”:

Joakim: “Mike [[Åkerfeldt, guitare / chant]était en très bon mode d’écriture parce que nous avions du temps libre. On allait prendre un congé, comme pour un an, mais ça lui a pris quelques semaines et il a commencé à écrire et à être complètement sans pression. Et il était vraiment content de faire ça. Avant de le savoir, c’était comme s’il avait préparé un album. C’était, comme, “Quoi?” Nous ne savions même pas. [Laughs] Il était donc vraiment sur l’affaire. “

Sur la décision d’enregistrer l’album en anglais et en suédois:

Joakim: “C’est en fait une question pour Mike, mais je pense que je peux y répondre. Un jour, il conduisait ses enfants et il disait: «Hmmm… je devrais peut-être essayer d’écrire quelque chose en suédois. Comme, ‘Pourquoi pas?’ Alors il l’a fait. Et, en fait, cela s’est avéré être vraiment bon, je pense. Voilà donc la version originale. Et ça a vraiment coulé et il faisait toutes ces démos et nous avons vécu avec les chansons et c’était complètement naturel. Mais il a décidé qu’il voulait aussi faire une version anglaise. C’était vraiment à la dernière minute parce qu’il ne voulait pas que les gens passent à côté de l’album et ne l’écoutent pas simplement parce qu’il est dans une langue différente. C’était un peu un compromis, mais la version originale est suédoise. Je pense que c’est le meilleur. “

Sur OPETH “fermer ses portes” au death metal, à partir de 2011 “Patrimoine”:

Joakim: “Sur les albums, ce n’est plus comme ça. Il[[Åkerfeldt]sentait qu’il ne pouvait plus en faire pour le rendre plus intéressant. Il voulait passer à autre chose, mais nous jouons ces numéros de mort de toute façon en direct, et nous aimons tous ça, absolument; ce n’est tout simplement plus sur les albums. “

Sur ce qu’il dirait aux fans qui le souhaitent OPETH reviendrait à leur style original de death metal progressif:

Joakim: “Il y a beaucoup de fans qui ont cette opinion. Je peux comprendre parce que c’est comme ça que ça a commencé et c’est ainsi que le groupe est devenu célèbre pour commencer. Donc je peux vraiment comprendre ça. Parfois, les gens n’aiment pas trop de changement par rapport à ça Et je comprends cela aussi. C’est juste que vous devez progresser et ne pas rester le même, ce qui est très difficile à dire à propos de ce groupe parce qu’il n’a pas toujours été juste dur. Il y a toujours eu des éléments d’autres choses qui ce n’est pas du death metal. La progression est que ce n’est plus sur les albums. Je peux vraiment comprendre que certaines personnes le manquent, mais là encore, vous devez faire ce qui vous semble bien, sinon ce n’est pas vrai. [If you do it] seulement pour faire plaisir à certaines personnes, alors ce n’est pas vraiment vrai si vous n’avez pas envie de le faire. “

Sorti en septembre via Moderbolaget / Nuclear Blast Entertainment, “In Cauda Venenum” atterri au n ° 13 sur la carte du Royaume-Uni et n ° 5 sur la carte allemande. Le LP précédent du groupe, 2016’s “Sorcière”, a culminé au n ° 11 sur le graphique du Royaume-Uni, tandis que celui de 2014 “Pale Communion” est entré dans la liste aux n ° 14 et 2011 “Patrimoine” atterri au n ° 22.



