Le clip de “Roar” de Katy Perry dépasse les 3 milliards de vues

À la suite d’une décision d’infraction au droit d’auteur de plusieurs millions de dollars et d’accusations d’insensibilité culturelle, Katy Perry a enfin une bonne nouvelle à célébrer: “Roar” a reçu plus de trois milliards de vues sur YouTube.

Voici la vidéo de Katy Perry, qui rejoint désormais un club d’élite.

En dépassant la référence, “Roar” a rejoint un club très exclusif de seulement neuf autres vidéos, qui sont énumérées ci-dessous.

1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – «Despacito» (6,6 milliards de vues)

Téléchargé sur YouTube en 2017, «Despacito» a été visionné plus de 6,6 milliards de fois à ce jour, ce qui en fait la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube. Justin Bieber est apparu dans la version remixée.

2. Ed Sheeran – «Shape of You» (4,6 milliards de vues)

Le clip musical “Shape of You” d’Ed Sheeran a été lu environ 4,6 milliards de fois sur YouTube; il se classe deuxième derrière «Despacito» dans les vues globales, pour les vidéos musicales et non musicales.

3. Pinkfong – «Baby Shark Dance» (4,55 milliards de vues)

Pinkfong, une marque éducative, a frappé le ballon hors du parc avec “Baby Shark Dance”, qui est maintenant une chanson préférée des enfants du monde entier.

4. Wiz Khalifa ft. Charlie Puth— “A bientôt” (4,4 milliards de vues)

“See You Again” de Wiz Khalifa est apparu dans Furious 7, et sa vidéo rend hommage au regretté Paul Walker.

5. Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk” (3,77 milliards de vues)

“Uptown Funk” de Mark Ronson et Bruno Mars a rejoint le Three Billion View Club il y a quelque temps, et avec 3,77 milliards de vues, il se rapproche rapidement de la barre des quatre milliards.

La semaine dernière, Disney a annoncé que Bruno Mars jouera et produira un prochain film musical, bien que les plans de production n’aient pas encore été révélés.

6. PSY – «Gangnam Style» (3,51 milliards de vues)

Le clip de “Gangnam Style” de PSY a été téléchargé sur YouTube en 2012, et jusqu’à ce que “Baby Shark Dance” ait recueilli plus de trois milliards de vues, le travail de PSY avait la distinction douteuse de posséder le pire rapport de non-aversion de tous les morceaux répertoriés.

7. Justin Bieber— «Désolé» (3,25 milliards de vues)

Malgré une carrière extrêmement réussie et populaire, Bieber n’a qu’une seule chanson dans le Three Billion View Club: «Désolé», qui a été téléchargée sur YouTube en 2015.

Bieber commencera une tournée nord-américaine de 45 spectacles le 14 mai 2020, avec un concert à Seattle.

8. Maroon 5 – «Sugar» (3,1 milliards de vues)

En cinq ans, «Sugar» a capturé 3,1 milliards de lectures YouTube. Maroon 5 se prépare à entreprendre une tournée mondiale de 53 spectacles, qui commencera à Mexico plus tard ce mois-ci.

“Roar” de Katy Perry occupe le numéro neuf de la liste, et la seule vidéo YouTube non musicale à avoir été visionnée trois milliards de fois est l’épisode “Recipe for Disaster” de Masha and the Bear, un dessin animé pour enfants russe. Avec 4,23 milliards de vues, la vidéo est actuellement positionnée entre “Uptown Funk” et “See You Again” sur la liste d’audience de YouTube.

Presque là, mais pas tout à fait

Quelques clips musicaux sont très près d’obtenir 3 milliards de vues YouTube. Il semble inévitable que ces vidéos franchissent le seuil dans un avenir proche: les «Counting Stars» de OneRepublic (2,92 milliards de vues); «Penser fort» d’Ed Sheeran (2,9 milliards de vues); et “Shake It Off” de Taylor Swift (2,8 milliards de vues).

Katy Perry a sorti «Roar» en 2013.