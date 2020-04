Le CMA Fest 2020 officiellement annulé en raison des craintes de COVID-19

Les organisateurs du CMA Fest ont officiellement annulé leur événement 2020 en raison de problèmes de coronavirus (COVID-19).

Le festival de quatre jours devait auparavant avoir lieu à Nashville, Tennessee, entre le 4 et le 7 juin. Le communiqué publié par les planificateurs du CMA Fest indiquait que leur décision résultait d’une «délibération minutieuse» basée sur «les dernières directives des autorités nationales, étatiques et locales». Hier, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a rendu une ordonnance Safer at Home à l’échelle de l’État, après plusieurs semaines de recommandations claires tendant à ce que les Tennesséens restent dans leurs maisons chaque fois que possible.

Ensuite, la Country Music Association a reconnu que «beaucoup seront déçus» par la décision de suspendre l’événement, mais a souligné que leurs membres «ne peuvent pas en toute conscience» risquer la santé des participants, du personnel et des artistes en poursuivant le festival.

Les laissez-passer 2020 seront transférés à l’événement de 2021, qui devrait commencer le 10 juin et se terminer le 13 juin. Alternativement, les fans qui ont acheté via Ticketmaster ou au CMA Fest Box Office sont éligibles pour demander et recevoir des remboursements complets; des détails supplémentaires seront envoyés par e-mail dans un proche avenir. Ceux qui ont obtenu leurs billets via des «canaux non officiels», y compris des vendeurs tiers et des plateformes de revente de billets comme StubHub, «devraient contacter le vendeur directement», indique le communiqué.

Enfin, le message de la Country Music Association a encouragé les fans à rester en sécurité pendant la pandémie et a fait part de son intention de bientôt «rapprocher les fans de country et les artistes», fournir des informations sur le CMA Fest 2021 et préciser les moyens par lesquels la communauté de la musique country peut soutenir ceux qui souffrent à cause du nouveau coronavirus.

La décision d’annuler le CMA Fest 2020 n’est pas surprenante – d’innombrables concerts et festivals de musique, dont Ultra Miami, Coachella et Bonnaroo, ont été reportés ou annulés en raison des craintes de COVID-19 – mais les fans étaient prévisibles. Sur Twitter, les participants potentiels avaient généralement des choses positives à dire sur la précaution de sécurité.

«C’est tellement triste d’entendre cette nouvelle», a écrit un utilisateur, «mais c’était le bon choix.» Un autre a pris un ton optimiste en tweetant: «Bummer mais malheureusement pas surprenant. Au moins, c’est déjà quelque chose à espérer en 2021. »

Enfin, un autre utilisateur de Twitter a publié un message: “Une telle déception mais merci de garder les fans et les artistes en sécurité.”

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 850 000 infections à COVID-19, dont près de 200 000 sont attribuables aux Américains.