Le CMD_Fest a déjà la programmation prête pour son édition 2020!

Si vous êtes fans de musique électronique avec des colorants extrêmement sombres mais avec ce même rythme frénétique, vous avez sûrement pensé à assister au CMD_Fest. Depuis sa naissance en 2018, il est apparu comme une proposition différente, un festival dans lequel les propositions émergentes de la scène nationale et les légendes du monde entier peuvent vivre ensemble au milieu de synthétiseurs de tous les sons et de beaucoup de danse. Dans sa courte vie, nous avons eu la chance de voir des musiciens comme Daniel Miller, TR / ST, Les horreurs, Gary Numan et de plus.

Pour l’édition 2020 du festival, le CMD va grandir car maintenant la fête et les battements denses vont nous durer deux jours, une journée entière où nous pouvons entendre des propositions et des actes importants de divers genres, synthé pop, electropop, coldwave, minimal electronic et beaucoup plus.

5 ET 6 SEPTEMBRE FRONT MEXIQUE

La nouvelle édition de # CMD_F202020 revient avec deux jours et la nouvelle programmation confirmée

# ALLHEADLINERS # CMDFEST # NOISELAB202020

– Noiselab (@noiselab) 10 février 2020

Le rendez-vous pour le CMD_Fest 2020 est les 5 et 6 septembre prochains, avec le Frontón Mexico comme nouveau lieu. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également montré la programmation de cette édition et ils ont fait sauter la clôture car il y en a pour tous les goûts. Cette année le festival sera dirigé pour Austra – Groupe de synthé pop canadien – le son atomique de Marbre noir, les battements stressants de Clan of Xymox et l’onde sombre représentée par Grotte froide.

Le reste de l’affiche est terminé Drab Majesty, Kontravoid, Lasser Drakar, Aspera Line, Lust for Youth, Soft Kill, Tempers, The KVB, Void Vision et plus encore à annoncer.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les billets pour cette énorme danse, mais nous vous recommandons de rester à l’écoute des réseaux sociaux du festival pour savoir quand ils partiront. Si vous voulez savoir comment la dernière édition de CMD_Fest a été mise, vous pouvez consulter la critique complète ICI.