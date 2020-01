Le coffret «Trouble No More» marque le 50e anniversaire du groupe Allman Brothers

Le 50e anniversaire du Allman Brothers Band sera marqué par le nouvelle rétrospective de carrière Trouble No More: 50th Anniversary Collection, qui sera publié par Island Mercury / UMe le 28 février. L’ensemble rend hommage aux pionniers du rock sudiste et à leur extraordinaire travail, et sera disponible en coffret 10LP ou 5CD ou numériquement.

La rétrospective est produite par les historiens et aficionados d’Allman Brothers Band Bill Levenson, John Lynskey et Kirk West, et contient pas moins de 61 classiques d’Allman Brothers Band, des performances live et des raretés couvrant leurs 45 ans de carrière. Il compte sept morceaux inédits, allant du début de l’histoire du groupe jusqu’à la fin.

La démo originale d’Allmans en 1969 de la chanson de Muddy Waters “ Trouble No More ” ouvre l’ensemble, offrant une nouvelle introduction à la combinaison magique de Berry Oakley, Butch Trucks, Dickey Betts, Duane Allman, Jaimoe et Gregg Allman qui se sont réunis pour année. C’était la première démo enregistrée pour le premier album qui a commencé leur émergence comme l’un des groupes les plus importants et les plus créatifs de l’histoire du rock.

À l’autre extrémité de la collection, l’ensemble se termine par une représentation en direct de «Trouble No More» du dernier spectacle du Allman Brothers Band au Beacon Theatre de New York, qui complète la rétrospective. Cette démo “Trouble No More” inédite est disponible en streaming maintenant, et en téléchargement immédiat avec les pré-commandes de l’album numérique.

Les dix disques vinyles de la boîte de luxe en vinyle de la collection Trouble No More: 50th Anniversary sont emballés dans cinq vestes gatefold logées dans un étui enveloppé de placage de bois avec des graphiques dorés, ainsi qu’un livre de 56 pages. L’ensemble vinyle sera également publié sous la forme d’un pressage de vinyle couleur en édition limitée via uDiscover Music, chaque LP étant pressé sur un vinyle de couleur orange et rouge pour évoquer l’intérieur d’une pêche.

L’édition 5CD sera emballée dans un emballage souple à 12 panneaux, qui se présente dans un étui visuellement distinctif et comprend un livret de 88 pages. Ces deux versions physiques contiennent un essai de près de 9 000 mots sur l’histoire du groupe par John Lynskey; des photos inédites du groupe et des images récemment prises de souvenirs du Big House Museum, dans la ville natale adoptée par les Allmans à Macon, GA; et un récapitulatif des 13 incarnations différentes de la formation du groupe au fil des ans.

La version numérique de l’album reflétera l’édition 5CD et sera disponible en streaming et téléchargement, y compris en tant que Apple Digital Master. Tous les enregistrements de l’ensemble ont été récemment maîtrisés par Jason NeSmith à Chase Park Transduction à Athènes, en Géorgie, et sonnent mieux que jamais.

Trouble No More: 50th Anniversary Collection est organisé par ordre chronologique et thématique pour représenter toutes ces compositions, regroupées en cinq époques distinctes représentant les différentes étapes de l’enregistrement et du développement des performances du groupe. Ils sont divisés par les séjours du groupe sur Capricorne, Arista et Epic, ainsi que leur propre empreinte Peach.

Le premier disque, The Capricorn Years 1969 – 1979 Part I, couvre les débuts du groupe, avec la démo inédite ‘Trouble No More’ et les temps forts de leur premier album éponyme comme le monument ‘Whipping Post’; les vedettes de leur deuxième groupe Idlewild South comme le classique ‘Midnight Rider’; et des morceaux du légendaire album Live At Filmore East, dont le célèbre «Statesboro Blues» et l’épopée instrumentale de 13 minutes «In Memory Of Elizabeth Reed».

“Il ne fait aucun doute, cependant”, écrit Lynskey, “que le Allman Brothers Band était à son meilleur sur une scène, jouant de la musique live pour un public. Le groupe a joué avec une énergie débridée et sans contraintes. Alors que leur set list ne variait pas beaucoup de nuit en nuit dans les premiers jours, le désir du groupe d’explorer, de créer et d’improviser garantissait que chaque spectacle serait une expérience d’écoute différente … leurs concerts de marathon sont devenus une légende, et que esprit a été capturé sur At Fillmore East, le live set par lequel tous les autres sont mesurés. “

The Capricorn Years 1969 -1979 Part II contient des chansons du double album, Eat A Peach, faites avec des morceaux enregistrés avec Duane Allman en 1971 avant sa mort tragique tels que ‘Blue Sky’ et ‘Melissa’. Le groupe est également entendu dans un La variété des réglages en direct sur ce disque comprend des chansons des Brothers and Sisters qui dominent les charts, comme la composition de Dickey Betts et le single “ Ramblin Man ” .Il y a aussi une version inédite de “ Early Morning Blues ”, qui s’est finalement transformée en “ Jelly Gelée.’

The Capricorn Years, 1969-1979 Part III / The Arista Years, 1980-1981 s’ouvre sur des performances live de leur spectacle historique Summer Jam de juillet 1973 avec les Grateful Dead. 1975, Win, Lose Or Draw est représenté par la chanson titre émouvante et leur version de «Can’t Lose What You Never Had» de Muddy Waters. La réunion des membres originaux qui a conduit à Enlightened Rogues en 1979 incite à inclure “ Crazy Love ”, “ Can’t Take It With You ” et d’autres, puis vient leur passage chez Arista Records pour 1980’s Reach For The Sky et la clôture du chapitre de 1981 Frères de la route.

The Epic Years, 1989-2000 reflète la période au cours de laquelle un autre line-up revitalisé, mettant en vedette la nouvelle recrue de guitare Warren Haynes, s’est épanoui en sept pièces. Seven Turns est devenu leur premier album ensemble en près d’une décennie, d’où vient «Good Clean Fun», et il y a des morceaux de Shades Of Two Worlds en 1991. Parmi les autres temps forts de la période, citons ‘Low Dirty Mean’ de l’album live 1992 Play All Night: Live At The Beacon Theatre, une rare prestation live de ‘Come On Into My Kitchen’ de Robert Johnson et des chansons de Where It All Begins de 1994. L’inédit «Je ne pleure pas» termine le disque.

La collection se termine avec The Peach Years, 2000-2014, couvrant plusieurs nouveaux changements dans la programmation, tels que le départ de Betts et l’arrivée du guitariste Derek Trucks. Ce dernier figure sur l’enregistrement inédit de 2000 ‘Loan Me A Dime’. Il y a aussi une performance live nouvellement publiée de ‘Desdemona’ au Beacon Theatre en 2001, qui figurait sur le dernier album de Allman Brothers Band, Hittin ‘The Note, en 2003.

Deux titres inédits du stand annuel 2005 au Beacon Theatre sont inclus, et comme mentionné, la collection culmine dans un «Trouble No More» en direct. «Dans ces quatre minutes», écrit Lynskey, «45 ans sont venus se déverser des haut-parleurs ; 45 ans de musique blues / rock supérieure, créés par des musiciens incomparables. Les notes finales ont fait écho dans le théâtre tôt le matin du 29 octobre, 43 ans jour pour la mort de Duane Allman. »

Comme signalé, le 50e anniversaire de l’Allman Brothers Band sera célébré lors d’un concert d’une seule nuit au Madison Square Garden à New York, dans lequel The Brothers – Jaimoe, Warren Haynes, Derek Trucks, Oteil Burbridge et Marc Quinones seront rejoints par Duane Trucks, Reese Wynans et l’invité spécial Chuck Leavell. Les billets se sont vendus immédiatement après leur mise en vente.

Trouble No More: 50th Anniversary Collection sort le 28 février. Faites défiler la liste complète des pistes et pré-commandez-la ici.

Écoutez le meilleur du groupe Allman Brothers sur Apple Music et Spotify.

LISTE DES PISTES 10LP

Les années Capricorne 1969-1979 Partie IDisque 11. Trouble No More (Démo) * (Face A) 2. Je ne veux plus de toi (Face A) 3. Ce n’est pas ma croix à porter (Face A) 4. Rêves (Face A) 5. Poste de fouet (face B) 6. Je vais déménager en périphérie de la ville (en direct au garage Ludlow) (face B) 7. Midnight Rider (face B) 8. Revival (face B) Disque 21. Ne pas Keep Me Wonderin ‘(côté A) 2. Hoochie Coochie Man (côté A) 3. Veuillez appeler à la maison (côté A) 4. Statesboro Blues (en direct à Fillmore East) (côté A) 5. Stormy Monday (en direct à Fillmore East) (Face B) 6. À la mémoire d’Elizabeth Reed (Live à Fillmore East) (Face B)

Les années Capricorne 1969-1979 Partie IIDisque 3 1. One Way Out (Live at Fillmore East) (Face A) 2. You Don’t Love Me / Soul Serenade (Live at A&R Studios) (Face A) 3. Hot ‘Lanta (Live at A&R Studios) ( Face B) 4. Reculez (Face B) 5. Melissa (Face B) 6. Blue Sky (Face B) Disque 41. Le temps n’est pas trop long (Live at Mar y Sol) (Face A) 2 . Mots gaspillés (face A) 3. Ramblin ‘Man (face A) 4. En direction sud (face A) 5. Jessica (face B) 6. Blues tôt le matin (sortie) (face B)

Les années Capricorne 1969-1979 Partie III / Les années Arista 1980-1981Disque 51. Come And Go Blues (en direct à Watkins Glen) (face A) 2. Mountain Jam (en direct à Watkins Glen) * (face A) 3. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n’avez jamais eu (face A) 4. Gagnez , Perdre ou dessiner (face B) 5. High Falls (face B) disque 61. Crazy Love (face A) 2. Je ne peux pas l’emporter avec toi (face A) 3. Pegasus (face A) 4. Just Ain ‘t Easy (Live at Merriweather Post Pavilion) (Side B) 5. Hell & High Water (Side B) 6. Angeline (Side B) 7. Leavin’ (Side B) 8. Never Knnew How Much (I Needed You) (Côté B)

Les années épiques 1990 – 2000Disque 71. Good Clean Fun (face A) 2. Sept tours (face A) 3. Rouleau de joueurs (face A) 4. Fin de la ligne (face A) 5. Personne ne sait (face B) 6. Low Down Dirty Mean (Live at the Beacon Theatre) (Face B) Disc 81. Come On Into My Kitchen (Live at Radio & Records Convention) (Face A) 2. Sailin ‘Cross The Devil’s Sea (Face A) 3. Back Back Where Tout commence (face A) 4. Soulshine (face B) 5. Personne avec qui courir (face B) 6. Je ne pleure pas (en direct au Beacon Theatre) * (face B)

Les années de pêche 2000 – 2014Disque 91. Loan Me A Dime (en direct au New World Music Theatre) * (face A) 2. Desdemona (en direct au Beacon Theatre) * (face A) 3. High Cost Of Low Living (face B) 4. Old Before My Time (Face B) Disque 101. Blue Sky (Live at the Beacon Theatre) * (Face A) 2. Little Martha (Live at the Beacon Theatre) * (Face A) 3. Black Hearted Woman (Live at Beacon Theatre) (face A) 4. The Sky Is Crying (en direct au Beacon Theatre) (face B) 5. Discours d’adieu (en direct au Beacon Theatre) (face B) 6. Trouble No More (Live at le théâtre Beacon) (face B)

5CD / LISTE DES PISTES NUMÉRIQUES

Les années Capricorne 1969-1979 Partie I / CD1

1 Trouble No More (Démo) *

2 Je ne veux plus de toi

3 Ce ​​n’est pas ma croix à porter

4 rêves

5 Poteau à fouetter

6 Je vais déménager en périphérie de la ville (en direct au garage Ludlow)

7 Midnight Rider

8 Renaissance

9 Ne me garde pas étonnant

10 Hoochie Coochie Man

11 Veuillez appeler à la maison

12 Statesboro Blues (en direct à Fillmore East)

13 Stormy Monday (en direct à Fillmore East)

14 En mémoire d’Elizabeth Reed (Live à Fillmore East)

Les années Capricorne 1969-1979 Partie II / CD2

1 One Way Out (en direct à Fillmore East)

2 You Don’t Love Me / Soul Serenade (en direct aux studios A&R)

3 Hot ‘Lanta (en direct aux studios A&R)

4 Reculez

5 Melissa

6 Blue Sky

7 Ain’t Wastin ’Time No More (Live at Mar y Sol)

8 mots gaspillés

9 Ramblin ’Man

10 direction sud

11 Jessica

12 Blues tôt le matin (Outtake)

Les années Capricorne 1969-1979 Partie III / Les années Arista 1980-1981 / CD3

1 Come And Go Blues (en direct à Watkins Glen)

2 Mountain Jam (en direct à Watkins Glen) *

3 Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n’avez jamais eu

4 Gagner, perdre ou tirer

5 hautes chutes

6 Crazy Love

7 Je ne peux pas l’emporter avec vous

8 Pegasus

9 Just Ain’t Easy (Live at Merriweather Post Pavilion)

10 Enfer et marée haute

11 Angeline

12 Leavin ’

13 Je ne savais jamais combien (j’avais besoin de vous)

Les années épiques 1990 – 2000 / CD4

1 Bon plaisir propre

2 sept tours

3 Rouleau de joueur

4 Fin de la ligne

5 Personne ne sait

6 Low Down Dirty Mean (en direct au Beacon Theatre)

7 Come On Into My Kitchen (en direct à la Radio & Records Convention)

8 Sailin ’‘ Cross The Devil’s Sea

9 Retour là où tout commence

10 Soulshine

11 Personne avec qui courir

12 Je ne pleure pas (en direct au Beacon Theatre) *

Les années de pêche 2000-2014 / CD5

1 Loan Me A Dime (en direct au World Music Theatre) *

2 Desdemona (en direct au Beacon Theatre) *

3 Coût élevé de la faible vie

4 vieux avant mon temps

5 Blue Sky (en direct au Beacon Theatre) *

6 Little Martha (en direct au Beacon Theatre) *

7 Black Hearted Woman (en direct au Beacon Theatre)

8 Le ciel pleure (en direct au Beacon Theatre)

9 discours d’adieu (en direct au Beacon Theatre)

10 Trouble No More (en direct au Beacon Theatre)

* Précédemment inédit