Le collaborateur de Solange, John Carroll Kirby, annonce un nouvel album pour Stones Throw

John Carroll Kirby – un pianiste, producteur et compositeur de Los Angeles très en vedette sur Solange’s When I Get Home – a annoncé un nouvel album. My Garden arrive le 24 avril via Stones Throw. Écoutez «Blueberry Beads» du disque ci-dessous.

Kirby, qui a également collaboré avec Frank Ocean, Bat for Lashes, Kali Uchis et d’autres, a sorti Travel en 2017. Il a depuis partagé Meditations in Music (2018) et une poignée de singles en 2019.

Lisez «Les nouveaux collaborateurs de Solange sur ses tableaux d’humeur, son style d’enregistrement inhabituel, etc.»

