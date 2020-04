Le collaborateur de Solange, John Carroll Kirby, partage un nouvel album surprise: écouter

Le pianiste, producteur, compositeur et collaborateur de Solange, John Carroll Kirby, basé à Los Angeles, a sorti un nouvel album avec surprise. Le LP de Kirby en huit morceaux est désormais disponible via Stones Throw. Écoutez-le ci-dessous.

Kirby a annoncé son prochain album studio My Garden au début de cette année. Il est toujours prévu d’arriver le 24 avril (via Stones Throw). Conflict est une collection de compositions instrumentales pour piano enregistrées il y a environ un an, qui sont le résultat “d’essayer d’accepter la dualité du monde, et à travers cela de trouver la paix”, comme Kirby le dit dans un communiqué de presse. Kirby a décidé de libérer Conflict maintenant “en réponse à l’escalade de la crise mondiale, avec l’espoir que cela pourrait aider à fortifier l’auditeur et à induire un calme intérieur”, ajoute le communiqué de presse.

En plus de collaborer avec Solange sur When I Get Home, Kirby a également travaillé avec Frank Ocean, Bat for Lashes, Kali Uchis et d’autres. Kirby a partagé le single “Blueberry Beads” de My Garden en janvier.

Lisez «Les nouveaux collaborateurs de Solange sur ses tableaux d’humeur, son style d’enregistrement inhabituel, etc.»

Conflit:

01 Un chemin de pèlerins

02 Anthony Joshua dans ma maison (Anthony Joshua à la maison)

03 Marcher dans une maison où une famille a vécu

04 Portraits emblématiques mutilés pendant la guerre civile espagnole

05 Qui remplacera Brandon Lee

06 Canyon (Waiting Alive in a Canyon)

07 À l’intérieur d’une ruine

08 Wabi

.