Le compositeur découvre que sa musique est partout sur la télévision chinoise, ne peut pas être payé

Dans une collection de 37 publications sur Twitter, le compositeur Kerry Muzzey a décrit son odyssée d’essayer d’être payé pour sa musique qui est apparue à la télévision chinoise.

Muzzey allègue que le coupable est China Central Television (CCTV). Il insiste sur le fait que, depuis de nombreuses années, la chaîne de télévision utilise ses chansons dans leurs émissions.

Le compositeur a utilisé une stratégie intéressante pour identifier ces violations. Il dit qu’il utilise Content ID pour suivre sa musique qui apparaît sur YouTube. Ainsi, il a pu découvrir les infractions lorsque CCTV a commencé à télécharger des émissions de télévision chinoises intégrant sa musique.

Muzzey a poursuivi en disant qu’il essayait de résoudre le problème avec la vidéosurveillance depuis plus de six mois. Il a indiqué qu’au début, la société a plaidé l’ignorance. Selon lui, ils ont déclaré avoir téléchargé la musique de flux torrent qui ne contenaient aucune information sur la musique. Donc, ils ne connaissaient même pas les noms des morceaux et encore moins les auteurs.

Ensuite, le département du droit d’auteur de CCTV aurait essayé une tactique différente: ils lui ont dit que toute musique provenant des États-Unis était légale à utiliser via Creative Commons.

CCTV a en outre fait valoir qu’elle était venue à cette croyance parce qu’elle en avait pris connaissance sur un site Web sans nom.

Sans surprise, cet argument n’a pas apaisé Muzzey, en novembre de l’année dernière, l’entreprise en a essayé un nouveau. Ils lui ont dit qu’ils avaient signé un contrat global avec l’organisation chinoise des droits de représentation (MCSC), qui, à son tour, avait des accords avec BMI et ASCAP. Donc, ils ont dit qu’il devait contacter le MCSC pour être payé.

Le problème est double. Premièrement, MCSC ne paie pas Muzzey, malgré le fait qu’il semble percevoir des paiements pour sa musique. Deuxièmement, MCSC ne gère pas les droits de synchronisation et de maître.

Au final, il ne semble pas que Muzzey ait encore trouvé une solution à son problème. Bien qu’il souligne la nécessité pour les artistes de suivre l’utilisation de leur musique.