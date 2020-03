Le compositeur polonais Krzysztof Penderecki décède à 86 ans

Le légendaire compositeur polonais Krzysztof Penderecki, dont le travail est apparu dans The Shining, The Exorcist et d’autres films importants, est décédé à l’âge de 86 ans.

L’équipe et le journaliste de Penderecki ont confirmé la nouvelle et, tout en choisissant de ne pas révéler sa cause de décès, ont reconnu que la fin était arrivée “après une longue et grave maladie”. Penderecki est décédé à Cracovie, la capitale de sa Pologne natale. Sa famille et son équipe planifient actuellement ses funérailles.

Il y a deux semaines, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a fermé des écoles, des bars, des restaurants et même des frontières avec les pays voisins pour freiner la propagation du COVID-19. Cependant, l’ordonnance de verrouillage du Premier ministre Morawiecki interdit uniquement les rassemblements publics qui attirent 50 personnes ou plus, et à condition que les invités entrent et sortent du mémorial de Penderecki, l’événement ne devrait pas être affecté en grande partie.

Krzysztof Penderecki a connu une longue et fructueuse carrière qui l’a vu composer quatre opéras, huit symphonies et un éventail d’œuvres instrumentales. Outre The Shining et The Exorcist, les compositions de Penderecki sont apparues dans Shutter Island de Martin Scorsese et le redémarrage de Twin Peaks en 2017.

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu de la renommée généralisée de ses efforts professionnels et de la longueur de sa carrière, Penderecki a reçu une abondance de prix prestigieux, notamment l’Ordre de l’Aigle blanc, qui est la plus haute distinction militaire et civile de la Pologne, ainsi que l’Ordre des la Croix de Terra Mariana, l’ordre le plus prestigieux d’Estonie pour les non-autochtones.

Aux États-Unis, Penderecki a obtenu neuf nominations aux Grammy Awards et quatre Grammy Awards. Ayant remporté son premier Grammy Award en 1968 (en tant que fiduciaire), lors de la 11e cérémonie annuelle, la plus récente victoire de Penderecki aux Grammy Awards est arrivée en 2016, lors du 59e prix annuel, pour la meilleure performance chorale.

Sur Twitter, Jonny Greenwood de Radiohead, qui a longtemps parlé de l’influence de Penderecki sur sa carrière, a offert des paroles aimables au compositeur, à sa famille et à tout le pays de Pologne, pour «cette énorme perte pour le monde musical».