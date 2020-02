Le concepteur de guitare Dimebag espère relancer le boîtier du droit d’auteur

Selon Courthouse News Service, le concepteur d’instruments qui a allégué qu’il n’avait pas été payé pour les ventes de la fin PANTERA La guitare classique du guitariste “Dean From Hell”, qu’il a dit avoir aidé à créer, a demandé à un tribunal vendredi 31 janvier de rétablir son procès.

En avril 2017, Buddy Webster, qui s’appelle par le nom Buddy Blaze, a déposé une plainte contre Armadillo Enterprises, la société mère de Dean Guitars, et Dimebag‘s estate, affirmant que “Dean From Hell” a été conçu dans les années 1980 après Webster rencontré et développé une amitié avec Dimebag.

En novembre 2018, un jugement a été rendu en faveur des défendeurs dans le Middle District de Floride, où la poursuite a été transférée en juillet 2017.

Il y a un délai de prescription de trois ans sur les actions de droit d’auteur, et parce que WebsterLe différend portait sur la propriété du droit d’auteur, la fenêtre dans laquelle il pouvait déposer son procès était depuis longtemps écoulée, a déclaré le juge tout en rejetant l’affaire.

Le vendredi, WebsterL’avocat a déclaré à un panel de 11 juges du circuit de trois juges que le concepteur avait droit à un procès et a demandé aux juges d’annuler la décision du tribunal inférieur. Plus précisément, l’avocat a fait valoir que le délai de prescription de la plainte pour violation du droit d’auteur n’était pas encore épuisé parce que Dean Guitars continue de copier le graphique de l’orage, permettant Webster intenter des poursuites des années après la première infraction (bien qu’il n’ait droit à des dommages-intérêts que pour la dernière période de trois ans).

Lorsque le juge de circuit américain principal Julie Carnes souligné que Webster “devait savoir qu’il y avait un problème” il y a des années, car il n’avait jamais perçu de redevances Dean Guitars ou de Abbottde la succession, l’avocat du concepteur a déclaré que Webster évité une action en justice parce qu’il avait peur de mettre en colère Abbottfanbase après la mort du guitariste. doyenLe procureur de la Cour a rejeté cette explication, déclarant au tribunal: “PANTERA était un groupe bien-aimé à l’époque. Ils le sont maintenant. Alors pourquoi ne pouvait-il pas poursuivre à l’époque? “

Dans son procès original, Webster a déclaré qu’il vivait à Arlington, au Texas, dans les années 1980 quand il “s’est lié d’amitié avec un jeune guitariste local nommé Darrell Abbott. Abbott était incroyablement talentueux et était membre du groupe ‘Pantera», a ajouté le procès. Darrell Abbottguitares est un modèle fabriqué par le Dean Guitar connue sous le nom de Dean ML, qu’il a remporté dans un concours local.

“Abbott utilisé la guitare mais a finalement décidé de la vendre… Webster racheté secrètement… puis modifié le manche de la guitare, changé un peu le matériel et dépouillé la peinture. Webster conçu un nouveau look visuel pour la guitare… mettant en vedette]un fond bleu unique avec des éclairs émanant du centre du corps de la guitare. “

Webster a affirmé qu’il a donné Darrell la guitare classique qui “devint bientôt sa guitare signature.

“Abbott joué de la guitare Webster dans la mesure du possible “, a ajouté le procès.” Il est devenu connu sous le nom de “Dean From Hell”. “

Après Dimebag a été tragiquement assassiné en décembre 2004, Webster collaboré avec doyen pour produire une guitare similaire à vendre, commercialisée sous le nom de Buddy Blaze Signature Model. Cependant, selon Webster, Dean Guitars finalement copié “engagé dans plusieurs campagnes de réédition du” Dean From Hell “” sans donner Webster crédit ou tout paiement. Après Webster n’a pas réussi à conclure un accord avec doyen et le Abbott succession, il a déposé le procès.

Dans leur requête conjointe de juin 2018 pour jugement sommaire, Armadillo Enterprises et DimebagLa succession a écrit: “Le problème pour Webster est qu’il n’a pas réellement peint et créé le graphique – une personne nommée Craig Patchin vers la fin de 1985-début 1986. Même en supposant, aux fins de la présente requête, que Webster a fait ce qu’il a dit avoir fait par rapport au graphique de la foudre (c’est-à-dire concevoir l’idée et donner Patchin quelques instructions de base sur la façon dont il voulait que la guitare soit peinte), WebsterLes «contributions» ne sont rien de plus que des idées et des concepts non protégés par le droit d’auteur communiqués au véritable auteur de l’œuvre. En effet, Webster admet, comme il le doit, qu’il n’était même pas «physiquement là» pour «le travail artistique». Sous le contrôle du précédent du onzième circuit, la personne chargée de fixer «l’œuvre artistique» dans un moyen d’expression tangible – Patchin – détient le droit d’auteur. Par conséquent, en droit, Webster ne peut pas établir qu’il est le seul ou co-auteur du graphique Lightning, et son droit d’auteur est donc invalide. Patchin, qui Webster admet qu’il s’agit d’une personne “digne de confiance”, “merveilleuse” et “tout à fait honorable”, qui a récemment cédé ses droits sur le Lightning Graphic au domaine, faisant du domaine l’unique propriétaire de l’œuvre. “