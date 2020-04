Le concert d’Andrea Bocelli est la performance de musique classique la plus vue de tous les temps

Universal Music Group (UMG) a révélé que la performance émouvante «Music for Hope» Andrea Bocelli livrée depuis la cathédrale de Milan était le livestream de musique classique le plus regardé de l’histoire de YouTube.

Environ 2,8 millions de téléspectateurs simultanés ont apprécié le concert du dimanche de Pâques alors qu’il se déroulait en direct. Y compris les rediffusions, l’ensemble d’opéra d’une demi-heure a recueilli plus de 28 millions de vues au cours de ses premières 24 heures sur YouTube. Au moment d’écrire ces lignes, «Music for Hope», qui est disponible exclusivement sur YouTube, avait été visionné plus de 35,5 millions de fois.

Dans la foulée du succès retentissant d’Andrea Bocelli, PBS a annoncé qu’il diffusera des rediffusions de «Music for Hope» cette semaine. Intitulé Andrea Bocelli: Music for Hope, A Great Performances Special, l’événement télévisé va également brancher la fondation caritative homonyme de Bocelli, qui recueille actuellement des fonds pour le soulagement de COVID-19.

En plus de remonter le moral de nombreuses personnes qui surmontent la pandémie de coronavirus, la performance de Bocelli était symbolique de la lutte de l’Italie contre le virus. Milan, où Andrea a exécuté sa setlist de cinq œuvres, est la capitale de la Lombardie, la région italienne la plus durement touchée par COVID-19.

À ce jour, l’Italie a signalé plus de 165 000 infections au COVID-19, ainsi qu’environ 22 000 décès. Ce dernier chiffre est le plus élevé de tous les pays européens et est le deuxième sur la scène mondiale seulement aux États-Unis. Cependant, les statistiques sur les infections et les décès par coronavirus de certains pays sont de plus en plus examinées.

D’autres artistes, entreprises et organisations de l’industrie musicale se mobilisent également pour soutenir ceux qui souffrent au milieu de la pandémie de coronavirus. Hier, Digital Music News a été le premier à signaler que les organisateurs de Record Store Day UK avaient lancé l’initiative «Fill the Gap», qui encourage les fans de vinyle à combler le vide dans leurs collections de disques en achetant dans des magasins de disques indépendants.

Et quelques jours avant cela, Rihanna et Jack Dorsey ont fait un don de 4,2 millions de dollars pour lutter contre la violence domestique, ce qui, selon certains rapports, est en augmentation en raison des ordonnances de séjour à domicile et de refuge sur place.