Le concert de bienfaisance de Coronavirus Post Malone soulève près de 3 millions de dollars

Post Malone a organisé une visite virtuelle du Nirvana sur YouTube, levant près de 3 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus.

Malone a interprété 13 chansons du Nirvana, dont «Drain You», «Come As You Are» et «Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle».

“Nous sommes ici pour jouer des chansons pour vous, et juste, vous savez, faire de notre mieux pour rester à la maison et faire du rock and roll et faire la fête”, a déclaré Malone à ses téléspectateurs.

Il a chanté et joué de la guitare électrique, accompagné de trois membres du groupe. Le batteur de Blink-182 Travis Barker a participé à la diffusion en direct de 80 minutes. Jusqu’à présent, la diffusion en direct a recueilli 2,6 millions de dollars en dons. Google s’est engagé à égaler le montant des dons à un taux de 2: 1, jusqu’à 5 millions de dollars.

Post Malone a donné le concert virtuel pour le soulagement des coronavirus depuis son domicile de Salt Lake City.

Il s’est excusé pour sa scène tout en se tenant devant un comptoir et de la vaisselle. «C’est en direct de ma maison, et je m’excuse si ma merde est sale, a-t-il dit. “J’ai tout le temps du monde à nettoyer.” La femme de Kurt Kobain, Courtney Love, a écouté le flux pour écouter.

Post Malone rejoint un chœur d’artistes qui ont organisé des concerts de charité pour les fonds de secours. Lady Gaga a lancé l’énorme concert virtuel One World Together pour collecter des fonds pour l’OMS. Andrea Bocelli a utilisé sa voix pour délivrer un puissant message de Pâques dans un concert diffusé en direct depuis une cathédrale vide.

D’autres artistes comme Travis Scott adoptent la nouvelle norme de distanciation sociale. Son concert virtuel sur Fortnite, Astronomical, a battu des records de joueurs simultanés. Plus de 12 millions de personnes ont écouté Scott se produire sur une scène virtuelle. Il a brisé le record précédent établi par Marshmello l’année dernière, qui a récolté 10 millions de joueurs simultanés.

Les efforts de secours contre les coronavirus du monde entier apportent de l’aide aux personnes touchées par l’arrêt.