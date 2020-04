Le concert de secours de David Guetta contre le coronavirus devient indiscipliné – la police réagit

Le DJ David Guetta a joué un concert d’EDM de secours contre les coronavirus à Miami – puis la police s’est présentée.

Le concert a été diffusé en direct en partenariat avec la Miami Downtown Development Authority. Il s’agissait d’un événement de deux heures diffusé à travers le monde pour collecter des fonds pour des groupes à but non lucratif en Floride.

Le concert a attiré 6,2 millions de personnes sur Facebook, 341 000 sur YouTube et 385 000 sur Twitch.

Plus de 200 résidents de Miami ne se contentaient pas de regarder le concert depuis leur domicile. Ils se sont rassemblés dans les rues près d’un condo de Miami sur Biscayne Blvd pour entendre les échos de la musique EDM.

David Guetta a recueilli plus de 700 000 $ pour ses groupes à but non lucratif choisis lors de la diffusion en direct. Les fonds iront à l’Organisation mondiale de la santé, Feeding South Florida, Feeding America et la Fondation française, Hôpitaux de Paris.

David Guetta s’est engagé à égaler chaque dollar donné pendant le spectacle lui-même.

Des lignes directrices en matière de distanciation sociale et des ordonnances d’abris sur place sont en place à Miami. On dit aux gens de ne pas se rassembler dans des foules de plus de dix personnes. La police de Miami a rapidement interrompu le rassemblement impromptu et a encouragé les gens à rentrer chez eux. Dans une vidéo envoyée au Miami Herald, la police utilise un méga-téléphone pour interrompre l’événement.

“Rassemblez tous vos biens et quittez la zone”, crie la police dans la vidéo. La police de Miami a déclaré qu’en dépit de la nécessité de renvoyer les gens chez eux, il n’y a eu aucune arrestation ni incident. Les agents ont simplement dit aux résidents de respecter la politique de distanciation sociale et de cesser de se rassembler publiquement pour écouter.

“Jusqu’à présent, tout le monde a été coopératif”, a déclaré un porte-parole de la police de Miami au Herald.

La Floride est l’un des États les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Il compte 25 492 cas confirmés dans l’État et un bilan de 748 décès. La région du comté de Miami-Dade a signalé 9 045 cas à elle seule et 198 décès. Ce nombre augmentera à mesure que les plages de Floride rouvriront aux amateurs de plage qui sont agités après la quarantaine.