Le concert de Tame Impala au CDMX a une nouvelle date!

Sans aucun doute, quelque chose qui a frappé tous ceux qui aiment la musique, c’est qu’ils reportent ou annulent des concerts dans notre pays., après que la situation avec le coronavirus dans le monde ne s’est pas améliorée, nous laissant vouloir voir notre groupe préféré en direct. Cof cof … Tame Impala.

Et l’une des présentations que nous attendions le plus était exactement celle de Kevin Parker et de la société, parce qu’après presque quatre ans de ce spectacle épique qu’ils ont donné au Palacio de los Deportes, ils retourneraient dans la capitale chilienne avec beaucoup de surprises sous les bras.

Tame Impala n’est pas seulement retournée dans une grande salle comme Foro Sol pour présenter son dernier album studio, The Slow Rush, mais en plus de jouer des chansons qui sont devenues des classiques comme “Feels Like We Only Go Backwards”, “Apocalypse Dreams”, “Let It Happen” ou “The Less I Know The Better”, ils ont amené en tant qu’invités le bien-aimé MGMT et la sensation musicale du moment, le jeune Clairo. Donc tout a été peint pour être un concert de ceux-là.

Comme si cela ne suffisait pas, Tame Impala avait également une date prévue plus au pays de la carnita rôtie, Monterrey, Nuevo León, être l’un des acteurs forts de l’édition 2020 de Pa’l Norte, où ils partageraient la scène avec The Strokes, Foster The People, The Whitest Boy Alive et même avec ‘Potrillo’.

Et quand aura lieu le concert?

Au milieu de tout le chaos des coronavirus, nous avons de bonnes nouvelles pour tous les fans de Tame Impala, car nous avons déjà une nouvelle date pour Kevin Parker et la société à Mexico. Maintenant Le rendez-vous pour voir et écouter le groupe australien en direct sera le 10 septembre prochain exactement au même endroit et avec les mêmes invités. Ouais MGMT et Clairo ils sont également inclus dans le même concert.

Au cas où vous vous demanderiez, Et si vous aviez déjà des billets pour le concert reporté de Tame Impala avec le bon Kevin? Eh bien, nous espérons qu’ils les ont bien gardés (et qu’ils ne l’ont pas cassé ou quelque chose comme ça) car ils continueront d’être valables pour la nouvelle date du groupe sur CDMX.

Et pour nous préparer à ce concert, Nous laissons ci-dessous The Slow Rush, le nouvel album de Tame Impala pour que vous puissiez écouter et connaître chacune des chansons: