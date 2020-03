Le concert hommage Ac / Dc ‘Highway To Hell’ attire une foule immense (vidéo)

Plus de 100 000 personnes ont participé à un hommage au légendaire AC DC chanteur Bon Scott le 1er mars en Australie.

“Autoroute pour l’enfer” a eu lieu le 40e anniversaire depuis Scott a été enterré au cimetière de Fremantle.

La Canning Highway de Perth était fermée à tous les véhicules sauf huit camions qui accueillaient huit groupes différents chantant tous leur propre version de AC DC chansons pour commémorer Scottpasse.

Directeur artistique du Festival de Perth Ian Grandich m’a dit AC DC avait une place spéciale au cœur de Perth et Fremantle.

“Je connais cette autoroute comme le fond de ma main, et je connaissais les histoires AC DC jouer au Raffles, et Bon boire à l’hôtel Leopold “, at-il dit.

Une sélection variée de groupes, y compris une tenue de bluegrass finlandais STEAG ‘N’ SEAGULLS, Trio de rock japonais COUTEAU SHONEN, AMYL ET LES SNIFFERS, LES FRÈRES PIGRAM, LA BANDE DE TUYAUX DE POLICE WA et le ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PERTH sont parmi ceux qui ont donné Scott l’hommage épique qu’il mérite.

Scott a été invité à rejoindre AC DC par des frères et membres fondateurs nés à Glasgow Malcolm et Jeune veau en 1974, et a atteint la célébrité internationale avant sa mort à l’âge de 33 ans en 1980 à cause d’un empoisonnement à l’alcool.

Il a chanté sur AC DCsix premiers albums studio, dont “Haute tension”, “Actes sales faits saleté bon marché”, “Que le rock soit là” et “Autoroute pour l’enfer”.

AC DC guitariste Jeune veau Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que le groupe n’a presque pas passé Scottest la mort. “Bon était le grand … Il était un frontman à part entière, en plus il avait ce grand personnage, vous savez. Je veux dire, il vient de vivre cette vie de rock’n’roll. Avec Bon, ce que vous avez vu, c’est ce que vous avez obtenu, et, oui, c’était assez, assez dur. ”



