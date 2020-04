Le concert «Living Room» d’Elton John lève 8 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus

Le «Living Room Concert for America» d’Elton John a permis de recueillir près de 8 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus.

Le concert a été diffusé dimanche et a présenté des actes de Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey et d’autres. Chaque musicien s’est produit depuis son domicile lors d’un événement d’une heure. Le concert Living Room a été diffusé sur les stations Fox et iHeartRadio.

Les téléspectateurs sont encouragés à soutenir deux organisations caritatives pour aider les victimes et les premiers intervenants.

Feeding America et First Responders Children’s Foundation étaient les organisations promues. YouTube aura l’avantage spécial disponible pour diffuser jusqu’à mercredi sur le site.

Parmi les autres artistes qui se sont produits lors de l’événement en direct, citons Camila Cabello, Billie Joe Armstrong de Green Day, Backstreet Boys, Dave Grohl, Tim McGraw, H.E.R., et plus encore. La performance de Tim McGraw l’a montré jouer de la guitare avec trois autres musiciens – qui ont tous joué à distance ensemble.

“Nous pourrions faire tout un concert comme celui-ci”, a déclaré McGraw, se référant à l’appel à distance.

Le concert Living Room a également présenté des messages sincères de nombreuses célébrités, remerciant les premiers intervenants. Ciara, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Lizzo, Melissa McCarthy, Ryan Seacrest et bien d’autres ont partagé leurs remerciements.

YouTube fera un don pour soutenir le soulagement des coronavirus pendant la diffusion spéciale. Vous pouvez le voir ci-dessous, gracieuseté de la chaîne YouTube d’iHeartMedia. Il ne sera disponible en streaming que mercredi.

La pandémie de coronavirus se propage aux États-Unis, New York étant l’épicentre. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis signalent 205 438 cas de coronavirus, avec 4 528 décès.

La Recording Academy a lancé son propre fonds d’aide aux coronavirus appelé MusiCares. Les musiciens professionnels admissibles peuvent recevoir jusqu’à 1 000 $ de subvention pour aider à payer des factures essentielles comme le loyer et les hypothèques.

Les musiciens indépendants se tournent vers la diffusion en direct sur des sites comme Twitch pour aider à joindre les deux bouts. Twitch s’associe même à SoundCloud pour accélérer les artistes afin de monétiser leurs flux. Pendant ce temps, le gouvernement américain adopte un plan de relance record de 2,2 billions de dollars pour aider les Américains à surmonter la pandémie.