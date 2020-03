Le concours Eurovision de la chanson 2020 annulé alors que l’Europe combat le coronavirus

Le concours Eurovision de la chanson 2020 a été annulé alors que l’Europe continue de lutter contre le coronavirus, ont confirmé les organisateurs. Le célèbre événement, qui attire chaque année près de 200 millions de téléspectateurs, devait avoir lieu à Rotterdam après la victoire des Pays-Bas en 2019. C’est la première fois que le concours est annulé en 64 ans d’existence.

Une déclaration officielle confirmée: «C’est avec un profond regret que nous devons annoncer l’annulation du Concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam.

«Au cours des dernières semaines, nous avons exploré de nombreuses options alternatives pour permettre au concours Eurovision de la chanson de se dérouler. Cependant, l’incertitude créée par la propagation de Covid-19 dans toute l’Europe – et les restrictions mises en place par les gouvernements des diffuseurs participants et les autorités néerlandaises – signifie que l’Union européenne de radio-télévision (UER) a pris la difficile décision qu’il est impossible pour continuer avec l’événement en direct comme prévu. “

Le communiqué ajoute: «Nous sommes très fiers que le Concours Eurovision de la chanson réunisse le public chaque année, sans interruption, depuis 64 ans et nous, comme les millions de fans du monde entier, sommes extrêmement attristés qu’il ne puisse pas avoir lieu en mai. .

«L’UER, NPO, NOS, AVROTROS et la ville de Rotterdam poursuivront une conversation concernant l’accueil du concours Eurovision de la chanson en 2021.

«Nous demandons aux gens de nous soutenir pendant que nous travaillons sur les ramifications de cette décision sans précédent et attendons patiemment toute autre nouvelle dans les prochains jours et semaines. Nous tenons à rendre hommage à toute l’équipe du diffuseur hôte des Pays-Bas et à nos 41 membres qui ont travaillé si dur pour planifier l’événement de cette année.

«Nous sommes tous aussi navrés que le fait que le Concours Eurovision de la chanson ne pourra pas être organisé en mai et sachez que toute la famille Eurovision, à travers le monde, continuera de s’aimer et de se soutenir en cette période difficile. “

Le Concours Eurovision de la chanson 2020 est le dernier événement culturel à être annulé alors que le coronavirus continue de se propager à travers l’Europe. Plus tôt aujourd’hui, il a été confirmé que le 50e anniversaire du festival de Glastonbury n’aura pas lieu en juin.

L’annulation intervient après que la première vague complète d’actes a été dévoilée la semaine dernière, menée par les têtes d’affiche Kendrick Lamar, Taylor Swift et Paul McCartney. À ce moment-là, le festival s’est engagé à continuer dans l’espoir que la crise des virus s’améliore.