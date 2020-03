Le coproducteur de l’émission Chuck Berry de PBS parle d’une liste d’invités étoilés

Ron Weisner, le coproducteur du nouvel hommage PBS Chuck Berry: Brown Eyed Handsome Man – qui présente performances complètes de ses chansons par des admirateurs de renommée mondiale du pionnier du rock’n roll, et par Berry lui-même – a déclaré à uDiscover Music que «tout le monde voulait participer» quand il a lancé l’idée.

L’émission, racontée par l’acteur Danny Glover, est maintenant diffusée chez les affiliés de PBS après avoir fait ses débuts le 29 février, et prend la forme non d’un documentaire avec des extraits de chansons de Quickfire, mais de performances complètes et non purgées par des acolytes tels que les Beatles, Paul McCartney, les Rolling Stones, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix, Tom Petty et Jeff Lynne. Berry lui-même est également vu en pleine collaboration avec Keith Richards, Linda Ronstadt et Billy Kingsley & Rockin ’Horse. Regardez une bande-annonce du programme ici.

La société de Weisner, Ron Weisner Entertainment, a coproduit le programme avec S Pictures et Liberation Hall. L’exécutif, dont la longue carrière a inclus son temps à diriger McCartney, Curtis Mayfield, Gladys Knight et des stars britanniques comme Wham !, Frankie Goes To Hollywood et Bananarama, explique: «Quand Chuck est mort, il y avait un tas de trucs dans la presse pour quelques jours, puis il a disparu.

“Chuck était comme un homme sauvage, mais il était super”

«J’ai travaillé avec Chuck au fil des ans. Chuck était comme un homme sauvage, mais il était génial. Il était un musicien talentueux, un grand auteur-compositeur et je l’aimais », poursuit Weisner. «Je me souviens juste d’être sur la route avec des artistes que j’ai gérés. Ils parlaient de personnes qui avaient influencé leur carrière et leur vie, et le nom de Chuck semblait toujours apparaître. Et j’ai dit: «Pourquoi n’y a-t-il pas ce que j’appelle une pièce d’héritage sur l’homme, sur son œuvre et sur les gens qu’il a influencés?

Weisner a commencé à compiler une liste de souhaits de clips potentiels pour un spectacle. “J’ai dit:” Si nous pouvons obtenir la moitié de ces personnes, nous sommes en or. ” [But] il semblait que tout le monde voulait participer. La présence dans l’émission PBS des Beatles (faisant «Roll Over Beethoven») et des Stones («Around and Around») était particulièrement importante, ajoute-t-il, car dans les années 1960, «ils commencent à jouer et à enregistrer sa musique et à parler de lui, et tout d’un coup, il ouvre une porte pour commencer à déplacer Chuck à travers. “

Le fils de Berry, Charles Berry Jr., déclare à propos de la collection terminée: “Nous sommes très satisfaits de la façon dont la société de Ron Weisner a constitué cette collection d’excellentes musiques. C’est tout à fait le changement par rapport au [show], où vous voyez dix ou 15 secondes d’une performance musicale, puis vous êtes un peu déçu parce que vous ne l’avez pas vu dans son intégralité.

“C’était vraiment génial de voir des clips entiers”

«Je suis sûr que ce n’était pas un effort peu coûteux d’obtenir des clips non seulement de mon père, mais de tous les autres groupes qui apparaissent. C’était vraiment super de voir des clips entiers. C’est «Laissez-nous vous montrer du rock’n roll du début à la fin», c’est très rafraîchissant. Mon objectif personnel et celui de ma mère, en fait toute ma famille, est de maintenir la musique de mon père en vie. Cela montre non seulement lui, mais certains de ses acolytes et des personnes qui ont joué avec lui, des actes très importants dans l’industrie. »

Conclut Weisner: “Vous avez vu des documentaires d’autres personnes et ils seront” Nous avons mis la main sur 40 secondes de matériel de cet acte “, et c’est comme un jetable. Nous avons eu toutes les performances de chacun de ces groupes, parce que c’était leur respect pour Chuck, ils voulaient en faire partie. Et à cause de cela, c’est ce qui s’est passé. »

Les performances dans Chuck Berry: Brown Eyed Handsome Man sont les suivantes:

«Carol» – Chuck Berry et Keith Richards

«Maybellene» – Chuck Berry

«Wee Wee Hours» – Chuck Berry

“Vous ne pouvez pas m’attraper” – Chuck Berry

«Autour et autour» – Les Rolling Stones

«Roll Over Beethoven» – Les Beatles

«Johnny B. Goode» – Jimi Hendrix

«De retour aux États-Unis» – Chuck Berry et Linda Ronstadt

«Nadine» – Chuck Berry

«Sweet Little Sixteen» – Chuck Berry avec Billy Kingsley et Rockin ’Horse

«Johnny B. Goode» – Chuck Berry et Bruce Springsteen

«Roll Over Beethoven» – Jeff Lynne / Electric Light Orchestra

«Carol» – Tom Petty et les Heartbreakers

«Bel homme aux yeux bruns» – Paul McCartney

“Let It Rock” – Chuck Berry avec Billy Kingsley & Rockin ’Horse

«Memphis» – Chuck Berry avec Billy Kingsley & Rockin ’Horse

