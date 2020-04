Le coronavirus pourrait arrêter les concerts de Los Angeles jusqu’en 2021, selon le maire

Selon le Los Angeles Times, Los Angeles semble envisager d’interdire les grands rassemblements – y compris les concerts – jusqu’en 2021 en raison de COVID-19.

“[L.A.] Maire Eric Garcetti a soulevé la question lors de son briefing hebdomadaire lundi avec un groupe de hauts fonctionnaires de plusieurs départements, dont le chef pompier Ralph Terrazas“, rapporte le Fois, citant un interne Service d’incendie de Los Angeles email. “Garcetti a indiqué lors de la conférence téléphonique que “les grands rassemblements tels que les concerts et les événements sportifs peuvent ne pas être approuvés dans la ville pendant au moins 1 an.” “

Garcetti porte-parole Alex Comisar a confirmé les commentaires du maire lors de la réunion. “Le maire faisait généralement référence à des études sur les données actuelles et historiques et les meilleures pratiques pour rouvrir notre économie en toute sécurité”, Comisar m’a dit.

Dans une nouvelle interview avec ., Garcetti a déclaré qu’il “serait très difficile de voir” de grands rassemblements comme des événements sportifs ou des concerts reprendre dans la ville avant l’année prochaine.

“Il est difficile de nous imaginer de nous réunir par milliers dans un avenir proche, donc je pense que nous devrions être prêts pour cela cette année”, Garcetti Raconté .c’est Wolf Blitzer sur “La salle de situation” mercredi.

“Je pense que nous n’avons jamais voulu que la science fonctionne aussi rapidement”, a-t-il poursuivi. “Mais jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, une sorte d’intervention pharmaceutique ou une immunité collective, la science est la science. Et les responsables de la santé publique ont clairement indiqué que nous avions des kilomètres à parcourir avant de pouvoir retourner dans ces environnements.”

Il semblerait que d’autres entreprises essentielles et de petite taille seraient “introduites progressivement sur une période de temps (6 à 10 mois)”.

GarcettiLes commentaires viennent juste un jour après le gouverneur de Californie Gavin Newsom les “rassemblements de masse” tels que les événements sportifs, les concerts et les foires ont peu de chances de reprendre tant qu’il n’y aura pas d’immunité collective et / ou de vaccin.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés.

Les experts en santé publique ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation que les Américains sous-estiment combien de temps la pandémie de coronavirus perturbera la vie quotidienne dans le pays.

Dr. Anthony Fauci, le chef du Institut national des allergies et des maladies infectieuses et une partie du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré qu’un vaccin pourrait être dans 12 à 18 mois, mais d’autres experts ont déclaré que cela pourrait prendre encore plus de temps.

Tous les grands festivals de rock ont ​​annulé ou reporté leurs éditions du printemps 2020. Des dizaines de visites ont été reprogrammées, et bon nombre d’entre elles devraient commencer à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Les artistes, l’équipage et les autres travailleurs de l’industrie ont déjà perdu des milliards de dollars à la suite des annulations liées au COVID-19, ce qui ne représente qu’une petite fraction de la dévastation financière que subiront les travailleurs du secteur alors que les annulations continuent d’affluer .

Un rapport de Pollstar montre que les revenus de l’industrie du tourisme pourraient être en baisse de 9 milliards de dollars en 2020.

