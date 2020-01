Le dernier album de BTS reçoit 3,4 millions de précommandes en seulement 7 jours

Big Hit Entertainment a annoncé que le prochain album de K-Pop sensations BTS s’est vendu à plus de 3,4 millions d’exemplaires en seulement sept jours, selon les données du distributeur de l’album, Dreamus Company.

Map of the Soul: 7, qui ne sortira pas avant le 21 février, est disponible en précommande depuis le 9 janvier. Le total de 3,4 millions comprend les ventes jusqu’au 15 janvier.

Ces chiffres indiquent que l’album pourrait faire encore mieux que son prédécesseur au succès retentissant, Map of the Soul: Persona. Cet album, sorti l’année dernière, était l’album coréen le plus vendu de l’histoire, selon Billboard. Mais le nouvel album de BTS a éclipsé Persona en termes de précommandes.

Ce qui rend les chiffres encore plus impressionnants, c’est le fait que le téléchargement numérique et les ventes de musique physique ont considérablement chuté ces dernières années, parallèlement à la montée du streaming. L’an dernier aux États-Unis, les ventes de téléchargement et de matériel physique ne représentaient ensemble que 9% des ventes de musique enregistrée, le streaming représentant 80% des ventes.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre le 21 février, le groupe sortira le premier single de Map of the Soul: 7 le 17 janvier.

Le morceau, encore sans nom, sera accompagné d’un film d’art interprété par la troupe de danse slovène MN Dance Company.

La semaine dernière, Suga, membre du BTS, a publié un effort solo intitulé «Interlude: Shadow».

BTS a fait des nouvelles le mois dernier quand il a été annoncé que Jin pourrait faire face à de sévères restrictions de voyage cette année en raison de son service militaire imminent.

Le groupe a été formé en 2013. Son nom est l’acronyme de l’expression coréenne «Bangtan Sonyeondan», qui signifie «Bulletproof Boy Scouts». Ils représenteraient plus de 4,65 milliards de dollars par an pour l’économie sud-coréenne, ce qui représente 0,3% de la population du pays Produit Intérieur Brut (PIB). Ils ont également déjà reçu dix records du monde Guinness, y compris pour la plupart des engagements sur Twitter.