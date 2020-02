Le dernier album de Queen sorti dans la vie de Freddie Mercury

Vingt mois seulement après la sortie de Le miracle, est venu le long d’Innuendo, le 5 février 1991. C’était la plus courte attente pour une nouvelle Reine album depuis plus d’une décennie, et pourtant, pour toute la joie, leur quatorzième album studio est teinté de tristesse car il a été le dernier à sortir Freddie MercuryLa durée de vie de.

Innuendo a été enregistré entre mars 1989 et novembre 1990 au Metropolis Studios dans l’ouest de Londres et au Mountain Studios à Montreux. Il était initialement destiné à sortir à temps pour Noël 1990, mais la santé fragile de Freddie signifiait qu’il était inévitablement retardé, pas que vous sachiez de la qualité de la musique ou de la puissance de la voix de Freddie qui s’étend sur quatre octaves. Musicalement, l’album est complexe et pour de nombreux fans, c’est un album qui est “de retour aux sources”… et ce n’est pas mal du tout.

Au milieu de l’enregistrement de l’album, en février 1990, Queen a remporté le Brit Award for Outstanding Contribution to British Music. Cela a été long à venir, mais largement mérité. L’ensemble du groupe était au Dominion Theatre de Londres pour recevoir leur prix et Brian a parlé au nom du groupe; ce fut la dernière apparition publique de Mercury.

Dès les premières mesures de la chanson d’ouverture, qui est également la chanson titre de l’album, le groupe a défini son décrochage. C’est du rock pompeux, grandiose et énorme. «Innuendo» a commencé comme une confiture et le tout sent Led Zep, mais avec une approche très certainement unique de Queen estampillée partout; au cas où vous vous demanderiez si c’est Steve Howe de Oui jouer l’intermède de la guitare flamenco. Il est sorti en single avant l’album au Royaume-Uni, en tête des charts, et est devenu le Top 20 du Billboard Mainstream Rock Chart où il est sorti plus tard.

‘I’m Going Slightly Mad’ a ses racines dans un pastiche Noel Coward conçu à l’origine par Freddie, avant d’être complété par le groupe en Suisse. La vidéo, filmée avec Freddie très malade, montre Brian May habillé en pingouin, Roger Taylor porte une bouilloire sur la tête, John Deacon est un bouffon et Mercury porte un tas de bananes sur la tête.

Brian May a emmené «Headlong» en Suisse, après l’avoir initialement prévu pour son propre album solo. Avec la voix de Freddie, il est instantanément devenu une chanson Queen et est devenu le Top 3 du Mainstream Rock Chart quand il est sorti en tant que premier single de l’album en janvier 1991. ‘I Can’t Live With You’ est une autre chanson destinée à l’album solo de Brian.

‘Don’t Try So Hard’ est une marque de fabrique de Freddie et une belle chanson, une de celles qui, après avoir écouté cet album à plusieurs reprises, devient un favori incontournable. La première composition de Roger sur l’album est «Ride The Wild Wind», une composition qu’il avait à l’origine enregistrée en démo avec ses propres voix qui ont ensuite été changées en voix principale de Freddie, avec Taylor en b / vs. Le solo de marque de Brian est brillant.

La seule chanson de l’album à ne pas être attribuée à Queen pour l’écriture de chansons est «All God’s People». Il s’agit d’une co-écriture Mercury / Moran et était initialement destiné à l’album de Freddie à Barcelone, sur lequel il a travaillé avec le producteur / compositeur Mike Moran. Ensuite, la deuxième contribution de Taylor en tant qu’auteur-compositeur, nostalgique et poignante, «Ce sont les jours de notre vie». C’est encore plus émouvant de savoir que la vidéo qui l’accompagne était la dernière apparition de Freddie. À la fin, il regarde directement la caméra en chuchotant: «Je t’aime toujours».

“Ce sont les jours de notre vie” est sorti en single aux États-Unis le 45 septembre de Freddie, le 5 septembre 1991, et en single au Royaume-Uni trois mois plus tard, le 9 décembre, après le décès de Freddie. La sortie au Royaume-Uni était une double face A avec «Bo-Rap» et a fait ses débuts au n ° 1 sur le graphique, restant au sommet pendant cinq semaines.

“Delilah” est un hommage au chat de Freddie, et se situe en dehors de la course de l’album, mais apparemment, Mercury insistait pour qu’il soit inclus. En revanche, «The Hitman» ne pourrait pas être plus différent. C’est un rocker qui est une autre chanson qui a été lancée par Freddie avant que John Deacon ne prenne en charge une grande partie du réarrangement de la structure de la chanson et ne la transforme en une chanson Queen de marque.

‘Bijou’ est une chanson intelligente, imaginée par Brian et Freddie, où la guitare fait les couplets et le chant devient le refrain. C’est une beauté! May a déclaré plus tard que la chanson de Jeff Beck de 1989, «Where Were You», faisait partie de l’inspiration derrière. En 2008, Queen + Paul Rodgers, lors de leur tournée Rock the Cosmos, mettait en vedette Brian jouant les couplets puis une vidéo de Freddie du concert de Wembley en 1986, adaptée à sa voix.

Existe-t-il une meilleure piste de clôture pour un album Queen que «The Show Must Go On»? Il est parfait à tous points de vue. C’est aussi un numéro collaboratif, les quatre membres ayant leur mot à dire. La chanson raconte l’histoire de Mercure continuant à enregistrer et à travailler, alors même que la fin approchait. Il est difficile de ne pas être dépassé en l’écoutant. Initialement, il n’est pas sorti en single, mais c’était en octobre 1991 pour aider à promouvoir l’album Greatest Hits II; le film promotionnel présente des extraits de toutes les vidéos de Queen depuis 1982.

Innuendo a dépassé les charts britanniques, mais quelque peu décevant ne pouvait que faire n ° 30 en Amérique. Il est également entré dans le top 10 un peu partout, la place n ° 1 tant convoitée en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en Italie.

Avec le décès tragique de Freddie le 24 novembre 1991, nous pensions tous que ce serait la fin de la route pour le groupe. Mais il y en avait plus en magasin…

