Le dernier clip de Lady Gaga a été entièrement tourné sur iPhone 11 Pro

Apple s’est associé à Lady Gaga pour promouvoir l’iPhone 11 Pro et son appareil photo de qualité professionnelle.

Le clip du dernier single de Lady Gaga, “Stupid Love”, a été entièrement tourné sur l’iPhone 11 Pro. Apple propose une copie du clip vidéo sur sa chaîne YouTube. La phrase «Tourné sur iPhone 11 Pro» apparaît avant le nom du clip vidéo.

La vidéo est réalisée par Daniel Askill avec la photographie de Sebastian Wintero et le montage de Lorin Askill. Askill a utilisé l’application Filmic Pro sur l’iPhone 11 Pro pour capturer un débit d’images plus cinématographique. Un «matériel supplémentaire» accompagne le tournage – matériel d’éclairage et stabilisateurs.

Apple se tourne vers l’industrie musicale pour montrer comment les caméras iPhone offrent des résultats de qualité professionnelle. L’année dernière, en octobre, Selena Gomez, «Lose You to Love Me», a également utilisé un iPhone 11 Pro pour le tournage. Un film d’horreur psychologique complet, Unsane, tourné à l’aide de l’iPhone 7 Plus en 2018.

Lady Gaga n’est pas étrangère au partenariat avec Apple pour la promotion. La chanteuse s’est produite lors d’un concert privé exclusif à Apple Park lorsque la société a ouvert son nouveau campus. Elle a interprété plusieurs de ses tubes, dont «Shallow», «Poker Face» et «Born This Way».

Lady Gaga sortira son sixième album studio dans le courant de 2020.

Apple peine à justifier la hausse des coûts de sa série de smartphones phare. Maintenant que les appareils sont aussi minces et sans cadre que possible, les fabricants se sont tournés vers les appareils photo.

Apple, Google et Samsung sont dans une course aux armements pour faire la meilleure expérience de caméra de smartphone possible. Les trois smartphones phares sont équipés de téléobjectifs et d’objectifs grand angle pour plusieurs angles de prise de vue à l’aide d’un seul appareil.

Peut-être qu’un partenariat avec des célébrités et des chanteurs pour créer leurs clips musicaux peut justifier le prix élevé. Tout le monde n’a pas besoin d’un appareil photo de qualité professionnelle dans sa poche qui peut filmer des clips musicaux (avec un équipement supplémentaire) sur un coup de tête.