Le dernier engouement viral expliqué – HITC

Les utilisateurs d’Instagram, y compris des célébrités, participent au défi See 10, Do 10.

La crise mondiale de la santé a finalement rattrapé les fanatiques de fitness dans tout le Royaume-Uni.

Vendredi, le gouvernement a ordonné à tous les gymnases et centres de loisirs de cesser leurs activités et a depuis lors dit à tous les magasins non essentiels de faire de même dans le but de stopper la propagation du virus, ce qui rend pratiquement impossible la fourniture d’équipement personnel.

Et, pour aggraver les choses, les périodes d’exercice en plein air ont été limitées à une par jour et par personne.

Les nouvelles ont laissé ceux qui avaient des abonnements au gymnase mais aucun de leur propre équipement dans un état de limbes, et beaucoup se sont tournés vers la visualisation – et la reconstitution – de vidéos d’exercices à la maison dans une tentative désespérée de maintenir ces muscles durement gagnés .

Mais un nouvel engouement qui traverse actuellement Instagram propose une solution alternative – sinon un peu éphémère -.

Qu’est-ce que le défi See 10, Do 10 sur Instagram?

Le défi See 10, Do 10 est à peu près comme il est dit sur l’étain. Les utilisateurs complètent leur propre ensemble de 10 pompes / pompes, avant de désigner d’autres personnes pour les rejoindre.

Quelles célébrités font See 10, Do 10 challenge?

Comme vu ci-dessus, Jennifer Hudson, la chanteuse et actrice américaine, a tenté, mais n’a pas réussi à faire un seul push-up / push-up avant de passer le relais à son substitut, Walter Williams, qui a fait court de la tâche. J.Hud a été nommée par sa compatriote chanteuse de gospel et compositrice Tasha Cobbs Leonard, qui a réussi 10 – bien que sans jamais vraiment se rapprocher du sol.

Pendant ce temps, Carlos PenaVega, l’acteur et chanteur américain a vu son effort saboté par sa femme, Alexa, de Spy Kids, qui a feint une blessure pour péter au visage de son mari.

Regardez le rappeur Quavo smash See 10, Do 10 challenge

L’une des tentatives de célébrités les plus impressionnantes à ce jour est celle du rappeur américain Quavo.

Vous pouvez regarder sa vidéo ci-dessous.

L’engouement est actuellement à ses balbutiements, alors gardez les yeux ouverts pour plus dans les prochains jours, semaines et mois, jusqu’à ce que le monde revienne – espérons-le – à la normale.

