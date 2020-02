Le détaillant de Detroit Shinola ajoute Smokey Robinson à la série Great Americans

Le détaillant de produits de luxe basé à Détroit, Shinola, a rendu hommage à l’un des fils les plus célèbres de la ville, nommant Smokey Robinson le dernier de sa série Great Americans. La légende de Motown est célébrée avec une gamme de produits en édition limitée très désirables, y compris un single de sept pouces extrêmement collectable avec deux enregistrements inédits.

La nouvelle montre Vinton est disponible dans la gamme, disponible en 32 mm et 38 mm, coûtant chacune 950 $ et dotée d’un cadran bleu perçant. La montre possède un fond gravé et est livrée avec des enregistrements inédits de deux des chansons les plus célèbres de Motown dans le catalogue du «plus grand poète vivant d’Amérique», comme Bob Dylan l’a décrit de façon célèbre Robinson.

Dans le 45 tours, Smokey lui-même chante «My Girl» avec Ramsey Lewis III et «My Guy» chanté par Ayra Goya. Ce single bleu personnalisé a été pressé à Detroit et n’est disponible qu’avec le coffret cadeau.

Le plateau tournant Smokey Robinson Runwell est également dans la gamme – mais déjà vendu hors de son édition initiale incroyablement limitée de seulement 25 exemplaires. Il comporte une pièce de monnaie en série sérialisée ornée de la signature de Smokey. La plaque tournante s’est vendue à 3 000 $.

Shinola propose également le Smokey Robinson Journal Set, au prix de 35 ¢ et décrit comme «la toile parfaite pour écrire vos idées ou rédiger le prochain grand succès». Les couvertures des trois revues de la série de couvertures présentent les titres de certains des plus grands succès de Smokey. La carte de voeux Smokey Robinson a le titre de son premier classique “You’s Have Really Got A Hold On Me” sur le devant.

S’adressant au Shinola’s Journal, Robinson – qui a eu 80 ans le 19 février – dit que sa réalisation la plus fière de tous est toujours en activité. «Aujourd’hui, maintenant! Je suis sérieux à ce sujet », note-t-il. “Vous rendez-vous compte que je fais ça depuis 61 ans?! Aujourd’hui, je continue de jouer des émissions, alors que la plupart de mes pairs, les gens avec qui j’ai commencé sont morts, ou vous ne savez pas où ils se trouvent. Donc aujourd’hui.”

