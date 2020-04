Le deuxième album de Maddie & Tae «The Way It Feels» salué comme «glorieux»

Le deuxième album tant attendu du duo de country Maddie & Tae, The Way It Feels, sorti vendredi (10), a été salué comme “glorieux” et “un régal” dans une réponse médiatique enthousiaste.

Le set Mercury Nashville du duo de Maddie Marlow et Taylor Dye est produit par Jimmy Robbins et Derek Wells. Il comprend le “Die From A Broken Heart”, certifié or, qui grimpe actuellement dans le top 25 du palmarès Country Airplay et Hot Country Songs de Billboard.

Dans sa critique de l’album pour Associated Press, Mark Kennedy le décrit comme «drôle par endroits, touchant les autres et rempli de compositions et d’harmonies glorieuses». US Weekly écrit qu’il “” met en évidence un endroit différent dans la vie pour les chanteurs de 24 ans “

“C’est un régal”

L’album présente une apparition de Dierks Bentley sur la ballade harmonieuse ‘Lay Here With Me’ et la délicate ‘Water In His Wine Glass’. Bentley a été le premier artiste avec lequel Maddie et Tae ont tourné. Les morceaux des deux derniers EP du duo côtoient cinq nouvelles chansons, toutes co-écrites par les artistes. “Pour quiconque ne connaît pas le duo”, conclut la revue AP du matériel précédemment publié, “c’est un régal.”

«Nous sommes très fiers de cette histoire de 15 chansons», déclare Marlow. «Nous avons écrit ces chansons pendant les périodes les plus vulnérables et nous espérons que les gens l’entendent et se connectent.» Ajoute Dye: «La façon dont ça se sent est enfin là! Ces chansons représenteront toujours quelque chose de si beau et de spirituel pour nous. Et j’espère que cela représentera quelque chose de similaire aux gens qui écoutent. »

Les activités de lancement de Maddie & Tae pour l’album comprenaient une apparition le jour de la sortie sur Facebook Live de Taste of Country pour un Happy Hour Q&A. Samedi (11), ils étaient sur CMT Hot 20 et ont ensuite accueilli les premières séances de cercle du Grand Ole Opry. La diffusion en direct de 30 minutes avant le spectacle, sur les plates-formes numériques Circle All Access, s’est déroulée avant le spectacle en direct Grand Ole Opry de samedi.

Marlow dit que le duo était déterminé à voir l’album, cinq ans après sa création, sortir à sa date prévue malgré la crise des coronavirus. Elle a déclaré à The Tennessean: «Cela n’aurait de sens que lorsque l’album sortirait enfin pour avoir une pandémie mondiale. Avec ce voyage, bien sûr, il doit y avoir quelque chose de fou. “

