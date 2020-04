Le deuxième épisode de l’émission Yungblud sera diffusé en direct cette semaine

Yungblud a annoncé que son «The Yungblud Show» ferait son retour cette semaine au milieu de l’épidémie de coronavirus à travers le monde. Le deuxième épisode sera diffusé en direct sur le site chaîne YouTube officielle le jeudi 16 avril à 7h PST / 15h BST.

Les invités spéciaux incluent Travis Barker, Kelly Osbourne, Ashnikko, 24kGoldn et Machine Gun Kelly. Il promet également quelques surprises supplémentaires en cours de route.

L’artiste, avec son groupe complet, a présenté son spectacle «S__t’s Weird Keep Calm And Carry On» le lundi 16 mars à 7 h 00 HAP, également via un flux en direct sur YouTube. Pendant le tournage, Yungblud a répondu aux questions des fans vivant dans plus de 10 pays où il devait se produire tout au long du printemps.

Ce premier épisode du concert diffusé en direct a vu l’artiste, qui a remporté le prix du meilleur clip vidéo aux NME Awards 2020, devenir la tendance numéro un dans le monde sur Twitter et a eu plus de 600 000 vues.

Plus tôt cette semaine, Yungblud a diffusé en ligne des images de son concert de 2019 à l’O2 Brixton Academy de Londres. Le musicien en plein essor, dont le vrai nom est Dominic Harrison, s’est produit dans le lieu emblématique le 21 novembre de l’année dernière.

Cela est arrivé alors qu’il partageait un teaser pour le flux sur sa page Instagram, publiant un clip du moment où il est apparu pour la première fois sur scène lors du spectacle dans une salle de fans hurlants. “J’aimerais pouvoir être sur scène et vivre en ce moment”, a-t-il légendé la vidéo.

En parlant du nouveau stream, Yungblud a déclaré: «Je devenais tellement frustré que je ne pouvais pas jouer un show et me connecter à ma base de fans.

«Nous étions en train de réfléchir à des idées, et je me souvenais que nous avions un tas de gens qui filmaient l’émission de Brixton, alors mon équipe est restée debout pendant quelques jours à la monter ensemble. Si nous ne pouvons pas aller à un spectacle en direct, je vais leur en apporter un. Ce fut l’une des meilleures nuits de ma vie. Une nuit que je voulais revivre avec mes fans une fois de plus. » Regardez le concert en entier ci-dessous.

Écoutez le meilleur de Yungblud sur Apple Music et Spotify.