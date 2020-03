Le dieu de la guitare qui était Hendrix et Clapton en Irlande

Chaque fois que les fans ou les critiques sont invités à choisir les guitaristes les plus influents et innovants de l’histoire du rock, des noms emblématiques tels que Eric Clapton et ReineBrian May surgit invariablement. Mais si vous demandez à ces légendes quel dieu de la guitare elles-mêmes respectent le plus, il y a de fortes chances qu’elles citent Rory Gallagher.

Clapton a dit une fois à la BBC que Gallagher devrait être crédité de “me remettre dans le blues”, tandis que dans le film What’s Going On: Taste At The Isle Of Wight, Brian May dit: “J’ai acheté ce petit ampli AC30 et Rangemaster Treble Booster , tout comme la configuration de Rory, et j’ai branché ma propre guitare maison avec. Ça m’a donné ce que je voulais, ça a fait parler la guitare, donc c’est Rory qui m’a donné mon son. »

May et Clapton ne sont que deux des nombreux luminaires qui ont vivement exprimé leur admiration pour le guitariste irlandais pionnier, chef d’orchestre et auteur-compositeur-interprète. Il est décédé à seulement 47 ans, en 1995, mais la musique de Rory Gallagher continue de jeter une ombre sur le rock’n’roll, avec des sorciers de manche de générations successives, parmi eux U2’S The Edge et Guns N ’Roses»Slash, chantant ses louanges.

Pendant ce temps, Johnny Marr, aficionado de Gallagher, a exprimé sa dette de gratitude avec passion lorsqu’il a déclaré à Ultimate Classic Rock: «De 1975, quand j’avais 13 ans et que je jouais à Deuce, jusqu’à mon passage dans The Smiths et jusqu’à mon travail en solo, Rory Gallagher a exercé une énorme influence sur moi. Il m’a appris les changements d’accords et comment me conduire sur et en dehors de la scène. Je lui dois.”

L’intégralité de son catalogue solo a été réédité sur CD et vinyle en 2018, offrant aux fans anciens et nouveaux une occasion idéale de réévaluer l’illustre œuvre de Rory Gallagher, mais l’homme de Cork tant regretté mérite le respect à tant de niveaux, pour ce qu’il a réalisé était tout simplement sans précédent.

Pour commencer, tout en Les Beatles peut avoir eu un impact sur la jeunesse du pays, l’Irlande n’avait pas de véritables stars du rock au milieu des années 60. En effet, lorsque Gallagher a formé son premier trio de pouvoirs, Taste, en 1966, les lieux ruraux du pays étaient encore bercés par les showbands – en fait les couvertures très efficaces de leur époque.

Pourtant, le jeune Gallagher, idéaliste et amoureux du blues, a brisé ce moule, avec son éthique de travail, son matériel auto-écrit et ses spectacles en direct incendiaires qui ont bâti la réputation de son groupe du Shandon Boat Club, à Cork, au célèbre Marquee de Londres, et ont finalement conclu un accord. avec Polydor. Ce dévouement a conduit à des albums à succès tels que On The Boards et des spectacles prestigieux avec Crème au Royal Albert Hall de Londres et au Isle of Wight Festival de 1970 aux côtés de The Who, Jimi Hendrix, Les portes et Gratuit.

Le journaliste de Hot Press, Dermot Stokes, a reconnu que Rory Gallagher était le premier musicien de rock irlandais crédible à avoir rendu de telles choses possibles, dans la biographie de Marcus Connaughton, Rory Gallagher: His Life And Times.

«Je pense que la chose extrêmement importante que Rory a faite au début de sa carrière a été d’établir qu’un groupe irlandais pouvait se former, jouer du matériel original – pouvait le faire en Irlande tout d’abord, puis l’emmener à Londres, puis en Europe et aux alentours. le monde », a-t-il dit. «Taste d’abord, puis Rory, ont été les premiers groupes à faire ça de ce pays. C’est l’exemple fondamental qu’ils donnent. »

D’autres éléments de l’ADN de Gallagher qui le distinguent de ses contemporains sont son professionnalisme inhérent, sa discipline et son engagement dans son métier: des qualités essentielles dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Rarement plus heureux que lorsqu’il était sur la route, Gallagher a tourné sans cesse dans les années 70 et 80, et son meilleur travail a souvent été capturé sur des enregistrements intemporels en concert tels que Live In Europe et le double album en direct et le film de concert Irish Tour ’74 .

“Les grands solistes instrumentaux tels que Rory, c’étaient des gens dont j’étais juste impressionné, et cela a été associé à une musicalité considérable chaque soir”, a déclaré Tony Palmer, directeur de l’Irish Tour ’74 à Marcus Connaughton. «Je pense que j’ai été la première personne à filmer Jimi Hendrix et on me demande souvent pourquoi. C’est parce que je n’avais jamais entendu personne jouer de la guitare comme ça avant! C’est pourquoi je voulais faire de l’Irish Tour ’74, car le talent de Rory a longtemps été sous-estimé, j’ai senti. C’était un merveilleux musicien et j’ai aussi aimé le fait qu’il n’y avait absolument aucun taureau à son sujet et une vision de tunnel absolue – très professionnel, très conscient que nous reflétions cela dans le film. “

“Il n’est jamais allé au-dessus de lui-même”, a déclaré le frère et manager de Rory, Donal Gallagher, dans un article de l’Irish Examiner marquant ce qui aurait été le 70e anniversaire du guitariste, le 2 mars 2018. “Il était vraiment l’homme de la rue. Il a vécu pour être sur scène. Quand il était hors scène, tout consistait à passer de A à B, à monter sur scène ou à écrire. C’est de cela qu’il s’agissait. “

Bien sûr, avec des ventes d’albums de plus de 30 millions d’exemplaires, nous devons également nous rappeler que les enregistrements de Rory Gallagher ont également remporté un succès commercial considérable. Pourtant, les positions sur les cartes et les signes extérieurs de gloire n’ont jamais été la force motrice de cette figure modeste, dont les spectacles en direct à indice d’octane élevé contrastaient avec son attitude timide hors scène. Gallagher, l’un des maîtres artisans du rock, se souciait vraiment de son art. Il était – et reste – un modèle pour les jeunes guitaristes en herbe, et son œuvre inspirera les générations à venir.

“Live In Europe était le premier album que je possédais”, Def LeppardA déclaré Viv Campbell à MusicRadar. «Mon cousin me l’a donné à Noël comme cadeau, ce qui s’est avéré être l’un des meilleurs cadeaux que j’ai jamais reçus. Rory est devenu très rapidement une énorme influence sur la guitare. Il m’a ouvert les oreilles au son de la guitare en tant qu’instrument principal… il m’a mis au défi de vraiment vouloir maîtriser l’instrument. »

“Ses solos sont comme de petits concertos et on ne sait jamais où ils vont aller, il était totalement unique”, a déclaré Johnny Marr avec enthousiasme à Ultimate Classic Rock. “Ses solos ne sont pas aussi composés que George HarrisonQue ce soit le mien, ce ne sont pas des breaks de guitare, mais ce ne sont pas des solos de blues-rock non plus. Ils sont très audacieux, mais pas aussi là-bas ou aussi cosmiques ou aussi indulgents que ceux d’Hendrix. Ils sont juste le bon côté de la dextérité, du flash, de la mise en valeur. Il n’était pas aveuglé musicalement, il voyait du mérite dans tout, c’était libérateur. »

