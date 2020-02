Le distributeur «Leaving Neverland» est au bord de l’effondrement financier

Le distributeur derrière «Leaving Neverland» a cessé ses activités en raison de problèmes financiers.

Le groupe canadien Kew Media s’est retiré de la Bourse de Toronto après une ordonnance de cessation définitive des opérations. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a rendu l’ordonnance alors que la société de production fait face à des problèmes financiers. Au moins un dirigeant a déclaré officiellement que Kew Media était «un navire en perdition».

Les producteurs de «Leaving Neverland» sont concernés, avec plusieurs redevances impayées pour le film. Le documentaire controversé a été distribué dans le monde, sauf en Chine.

La situation financière de Kew Media Group a été révélée pour la première fois dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2019. Le groupe des médias a déclaré une perte nette de plus de 4,8 millions de dollars et une baisse de 5% de ses revenus par rapport à l’année précédente. Le rapport a également révélé plus de 79 millions de dollars de dette. Kew Media Group a blâmé le changement de marque de l’un de ses producteurs à l’époque.

En décembre, Variety a révélé que la société cherchait à vendre ses actifs pour rembourser ses dettes. Le directeur financier Geoff Webb peut avoir déposé des informations inexactes concernant le fonds de roulement de l’entreprise dans les rapports financiers.

Lorsque cette nouvelle a fait surface, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a rendu une ordonnance d’interdiction d’opérations temporaire le 16 janvier. Ce CTO avait une fenêtre de 15 jours et est devenu permanent la semaine dernière.

Kew Media Group doit satisfaire à toutes les exigences avant le 19 mai pour reprendre le trading – ou supprimer complètement le visage.

La société a lancé pour la première fois en 2017, l’idée originale de Peter Sussman et Steven Silver. Les deux «gars du contenu» autoproclamés ont créé Kew Media en tant que société d’acquisition à but spécial. Le groupe de médias a racheté plusieurs sociétés de production canadiennes alors qu’il faisait irruption sur la scène.

Plusieurs de ces acquisitions cherchent maintenant à s’extraire du fiasco de Kew Media. Selon un rapport, les producteurs de la société ont pris conscience de difficultés financières au cours du deuxième trimestre de 2019. Cependant, ils ne s’attendaient pas aux dommages à grande échelle que Kew Media rapporte actuellement.

«Le cours de l’action avait déjà chuté avant cela, et nous pensions que c’était un mauvais trimestre. Nous n’imaginions pas cela », a déclaré une source à Variety.