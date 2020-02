Le DJ et producteur britannique Andrew Weatherall décède à 56 ans

Le DJ et producteur britannique Andrew Weatherall est décédé à l’âge de 56 ans.

Weatherall est décédé lundi matin à l’hôpital, confirmé par son porte-parole. Sa cause de décès est une embolie pulmonaire. Un communiqué publié indique qu’il était en cours de traitement à l’hôpital lorsqu’un caillot de sang a atteint son cœur.

“Sa mort a été rapide et pacifique”, indique le communiqué. “Sa famille et son ami sont profondément attristés par sa mort et prennent le temps de rassembler leurs pensées.”

Andrew Weatherall a commencé sa carrière en chantant avec des groupes post-punk – mais il a rapidement trouvé sa vocation de DJ.

Dans une interview à la BBC en 2014, il a expliqué comment il avait commencé. Il a économisé tout son argent et s’est rendu à Londres pour acheter des disques. Bientôt, tous ses amis lui ont demandé de DJ leurs rassemblements.

Il est devenu célèbre au Royaume-Uni pendant l’ère de l’acid house, travaillant avec New Order et Happy Mondays.

“Je savais que j’avais des disques aussi bons, voire meilleurs, qu’ils ne savaient peut-être pas”, a-t-il déclaré à la BBC en discutant de son ascension vers la gloire. «J’étais en quelque sorte au bon endroit au bon moment.»

Il a également aidé à produire l’album Screamadelica de Primal Scream – aidant le groupe à remporter leur premier Mercury Prize en 1992. Son travail sur cet album a fait de Weatherall l’un des producteurs de musique les plus demandés au Royaume-Uni.

Il a également remixé des groupes comme Beth Orton, St Etienne et My Bloody Valentine. Il a également occupé une place sur Kiss FM à Londres et a dirigé deux soirées club à Londres. Plusieurs musiciens ont pris la parole et ont rendu hommage à Weatherall. Le guitariste et ancien bassiste d’Oasis Andy Bell décrit Weatherall comme un «titan absolu de la musique».

La famille de Weatherall a publié une déclaration mardi, remerciant ses amis et ses fans pour leur soutien.

“Lizzie, Bob et Ian aimeraient remercier tout le monde littéralement partout pour leurs beaux messages et hommages à Andrew”, indique le communiqué.

«Nous savons quelle personne spéciale il était et nous sommes dépassés par le nombre de personnes qui le savaient aussi. Entendre leurs histoires et comment il les a influencées est une vraie joie à un moment aussi brut et terrible. Veuillez faire ce qu’il aurait voulu – créer, écouter, danser, mais surtout – repousser les limites. »