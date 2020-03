Le doc du groupe «était tellement émouvant», dit Robbie Robertson

“L’histoire de Le groupe était unique et tellement beau, et il a pris feu », explique le guitariste et auteur-compositeur Robbie Robertson dans le documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band. Le film, qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto 2019, a été diffusé en salles aux États-Unis le 28 février 2020.

En parlant de uDiscover Music, Robertson dit qu’il croit que le documentaire, qui est réalisé par Daniel Roher et dont Martin Scorsese est le producteur exécutif, atteint ce qu’il avait l’intention de faire: raconter l’histoire fascinante du groupe d’une manière honnête.

«Je ne suis pas seulement satisfait du documentaire, je suis vraiment, vraiment satisfait, à cause de l’émotion qui y règne», dit Robertson. “Vous regardez des documentaires sur les gens de la musique et je n’aime pas la plupart d’entre eux. Ils sont tous les mêmes pour moi. Le fait que ce soit si émouvant et que cela vous emmène vraiment à l’intérieur de la confrérie qui était dans ce groupe, est important. Cette partie de mon autobiographie, Témoignage, a vraiment pris vie dans le documentaire. C’était un processus fascinant à voir. Il est si facile de se tromper. Les personnes que nous avons eues pour faire le documentaire et ce que tout le monde a apporté à la table sont assez extraordinaires. Je suis tellement content de voir à quel point ça a été émouvant. »

Écoutez la bande originale de Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band sur Apple Music.

“Pour maintenir le cap comme nous l’avons fait était inimaginable”

The Band – Garth Hudson (claviers, piano, cor), Levon Helm (batterie, voix, mandoline), Richard Manuel (clavier, voix, batterie), Rick Danko (basse, voix, violon) et Robertson (guitare, piano, voix) ) – ne ressemblaient à aucun groupe avant ou après. Leur premier album, Musique de Big Pink, et deuxième album éponyme cimenté leur statut comme l’un des groupes les plus excitants et révolutionnaires à émerger des années 60 – et des chansons telles que «The Weight», «The Night They Drove Old Dixie Down», «Up On Cripple Creek» et «Rag Mama Rag» sont devenus des classiques modernes.

Le long métrage documentaire étoilé, qui a été coproduit par Ron Howard, propose des interviews de musiciens de haut niveau, qui expliquent ce que le groupe a signifié pour eux. “Il n’y a pas de groupe qui met l’accent sur le fait de se réunir et d’être meilleur que la somme de ses parties, même avec son nom, que The Band”, dit Bruce Springsteen.

Le documentaire contient de superbes images et des photographies immobiles et donne un aperçu révélateur de La relation du groupe avec Bob Dylan – et la tournée mondiale controversée qu’ils ont emmenée avec lui en 1966. «Dylan changeait le cours de la musique», explique Robertson. Mais cette tentative d’élargir les horizons musicaux a amené le chanteur et son groupe de tournée en conflit direct et en colère avec les fans de folk inconditionnels, qui ne voulaient pas entendre le nouveau son électrique de Dylan. Dylan et The Band étaient hués et avaient des objets lancés sur eux sur et en dehors de la scène. Dylan a dit au groupe que, quoi qu’il arrive, ils devaient continuer à jouer.

«Parfois, c’était drôle et parfois non», explique Robertson. «Je n’ai jamais entendu parler d’un acte comme Bob Dylan jouant dans le monde entier et des gens huer tous les soirs – et ils sortiraient en hordes pour voir ça. Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui y résiste ou qui n’essaye pas de s’adapter à ce que veulent les autres. Garder le cap comme nous l’avons fait était inimaginable. Maintenant, j’ai beaucoup de respect pour le fait que nous n’avons pas bougé. Des années plus tard, lorsque nous avons fait la tournée de 1974, les gens venaient et s’excusaient pour huer. Tout le monde l’a accepté comme si c’était toujours génial et disait: «Dieu, c’est incroyable à quel point les gens étaient mauvais en 1966.» Ce que nous faisions en 1974 était dans la même veine et la même énergie et attitude envers la musique. Nous venons juste de reprendre cette vitesse, mais c’était juste un monde différent à l’époque. »

“Quelque chose s’est cassé comme du verre”

Once Were Brothers couvre un terrain tellement fascinant – des travaux révolutionnaires du groupe à Woodstock à la vie personnelle dramatique des musiciens impliqués. Leur impact sur les autres musiciens a été énorme. Eric Clapton a dit que la musique de Big Pink «a changé ma vie».

L’un des aspects les plus poignants du film est de voir comment le sentiment de fraternité s’est brisé, en partie à cause de la vie sauvage et remplie de drogue que certains membres ont commencé à vivre, et pourquoi les musiciens impliqués sont devenus incapables de se soutenir mutuellement comme ils l’avaient fait au début. Il y avait des niveaux dangereux de consommation d’héroïne, des accidents de voiture presque mortels; tout cela a conduit à une séparation inévitable des voies. Cette partie de l’histoire du groupe est traitée avec franchise et sensibilité. «Quelque chose s’est brisé comme du verre», explique Robertson à propos de la disparition du groupe.

Avant la séparation, The Band a participé au mémorable concert The Last Waltz, dirigé par Martin Scorsese, un homme avec lequel Robertson a travaillé au cours des quatre décennies suivantes, y compris sur The Irishman 2019. Pour ce concert remarquable, The Band a réuni beaucoup de vieux amis, dont Dylan, Des eaux boueuses, Dr John, Emmylou Harris, Joni Mitchell et Van Morrison. «C’était plus une célébration que de se sentir triste», explique Van Morrison dans le documentaire. “C’était un bon concert et ça n’allait arriver qu’une seule fois – hé presto.”

Bien que Once Were Brothers célèbre les premières années magiques du groupe – et il y a une histoire fascinante sur la façon dont Robertson a utilisé un hypnotiseur pour surmonter la peur de la scène, même en prenant l’homme sur scène avec le groupe – il ne craint pas les temps douloureux ultérieurs. Helm, en particulier, a vu sa vie se désintégrer. «Levon se plaignait souvent et avait une sorte de paranoïa», explique Robertson. “Une amertume s’installe.” Une grande partie de sa colère était tournée vers Robertson, mais le guitariste était là à son lit de mort en 2012.

Dans le film, Robertson dit qu’il est à juste titre fier d’être en première ligne d’une révolution musicale, mais a-t-il été difficile de revivre certaines des périodes les plus difficiles du film?

«Gérer les parties difficiles, c’était comme gérer la vie. Tout n’est pas unidimensionnel », explique Robertson. «L’une des choses les plus difficiles pour moi et en écrivant la chanson« We Were Brothers »pour l’album Sinematic, c’est qu’il s’agit vraiment de l’énorme attachement et de la connexion que j’avais dans cette fraternité avec les gars du groupe. Ce que nous avons pu faire ensemble a été une expérience incroyable. Maintenant, Levon, Richard et Rick sont tous décédés. L’histoire de The Band est donc très émouvante dans la vraie vie – et elle s’est également avérée très émouvante dans le documentaire. »