Le documentaire de Nipsey Hussle déclenche une guerre d’enchères intense

Netflix serait sur le point de devancer Apple et Amazon pour les droits du documentaire Nipsey Hussle attendu depuis longtemps par Ava DuVernay.

Cependant, au moment de la rédaction du présent rapport, l’accord n’avait pas été officialisé, comme cela a été largement rapporté. Au lieu de cela, Hussle’s Marathon Films a publié une déclaration à Digital Music News qui disait: «Aucun accord final n’a été signé. Nous sommes actuellement en négociation avec Netflix pour ce projet avec Ava DuVernay. »

Si l’accord est conclu, le service de diffusion de films et de télévision ultra-populaire paierait entre 13 et 19 millions de dollars pour le film actuellement sans titre, bien qu’un chiffre spécifique n’ait pas été rendu public. Netflix a également financé le 13e documentaire d’Ava DuVernay en 2016, ainsi que sa série dramatique en quatre parties, When They See Us, qui a débuté en mai 2019.

La fenêtre de sortie prévue du film n’a pas été fournie, mais Roc Nation, Marathon Films et les deux enfants de Hussle seront impliqués dans la production.

Nipsey Hussle est décédée le 31 mars 2019 à la suite de blessures par balle qu’il a subies lors d’une confrontation avec Eric Holder, originaire de Los Angeles, 29 ans.

L’épisode fatal s’est déroulé devant le magasin Hussle de South Los Angeles, Marathon Clothing; lui et Holder avaient échangé des mots plus tôt dans la journée, et les autorités ont indiqué que Holder avait été motivé par une sorte de différend personnel.

Ava DuVernay devait auparavant diriger un biopic Netflix sur Prince, mais elle a quitté le projet en raison de différences créatives. Le réalisateur, scénariste et producteur a quelque chose d’une assiette pleine en ce moment. Elle anime The Essentials sur Turner Classic Movies, écrit (et réalisera) un film DC, et a écrit et réalisé une nouvelle série pour le réseau de télévision d’Oprah Winfrey; Le premier épisode de Cherish the Day devrait être diffusé aujourd’hui.

Le premier et dernier album studio de Nipsey Hussle, Victory Lap, est sorti le 16 février 2018. L’album a été nominé pour le meilleur album de rap aux 61st Grammy Awards et a ensuite été certifié platine par la RIAA.