Le documentaire Netflix de Taylor Swift «Miss Americana» obtient une première

Taylor Swift a confirmé la date de sortie de son très attendu documentaire Netflix Miss Americana, qui fera ses débuts sur le service de streaming le 31 janvier.

Le film, réalisé par la gagnante des Emmy Awards, Lana Wilson, fera ses débuts officiels au Sundance Film Festival de cette année le 23 janvier.

Les cinéastes ont déclaré que Miss Americana serait un “regard brut et révélateur d’émotions” sur la chanteuse “au cours d’une période de transformation dans sa vie alors qu’elle apprend à embrasser son rôle non seulement en tant qu’auteur-compositeur et interprète, mais en tant que femme exploitant la pleine puissance de sa voix ».

La nouvelle du documentaire est apparue pour la première fois autour d’un différend sur les droits d’exécution autour du catalogue de Swift, mais comme Variety l’a rapporté le mois dernier, les droits ont été accordés «en temps opportun».

Alors que les fans savent depuis plus d’un mois que le film sera présenté en première à Sundance la semaine prochaine, la date de sortie de Netflix n’a pas été confirmée jusqu’à aujourd’hui.

Le documentaire tire son titre d’un récent single “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, sorti sur l’album acclamé par la critique et n ° 1 de Swift, Lover.

Swift devrait également recevoir le Vanguard Award lors des GLAAD Media Awards à Los Angeles le 16 avril qui reconnaît les efforts de la chanteuse pour créer “une musique qui unit et appelle son énorme fan à prendre la parole et à appeler au changement”.

Alors que 2019 a été une année chargée pour Swift, 2020 a encore plus en réserve pour l’icône pop qui est en lice pour un certain nombre de nominations aux Grammy Awards ce mois-ci, y compris “ Song Of The Year ” pour la chanson titre “ Lover ”, “ Best Pop Solo Performance ” pour ‘You Need To Calm Down’ et ‘Best Pop Vocal Album’ pour Lover.

L’auteur-compositeur-interprète sera également tête d’affiche Glastonbury ce mois de juin, prenant le relais de la Pyramid Stage le dimanche 28 juin 2020.

Paul McCartney a été confirmé comme la première vedette pour le 50e anniversaire de Glastonbury en novembre. Le spectacle marquera sa première apparition au festival depuis 2004.

