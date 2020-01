Le documentaire Netflix de Taylor Swift proposera une nouvelle chanson «Only the Young»

Taylor Swift lancera une nouvelle chanson intitulée «Only the Young» dans son prochain documentaire Netflix Miss Americana, rapporte Variety. La chanson est jouée pendant le générique du film et sortira le 31 janvier pour coïncider avec sa première sur Netflix.

Le film documente le processus d’écriture de la chanson, qu’elle a commencé après avoir vu les candidats qu’elle avait approuvés lors des élections de mi-mandat de 2018 (le candidat démocrate au Sénat Phil Bredesen et le député démocrate Jim Cooper) perdre. Elle a déclaré à Variety: «Il était difficile de voir tant de gens se sentir comme s’ils avaient fait du démarchage et tout fait et avaient essayé si fort. J’ai vu beaucoup d’espoirs chez les jeunes anéantis. »

Jusqu’à récemment, Swift était resté politiquement neutre; les élections de 2018 ont été sa première incursion dans le discours politique. Depuis, elle a écrit une lettre ouverte au sénateur républicain du Tennessee, Lamar Alexander, en faveur de la loi sur l’égalité, et s’est présentée pour une apparition surprise au célèbre bar LGBTQ de New York, le Stonewall Inn, lors de la NYC Pride 2019. Quand «vous devez vous calmer» a remporté le prix de la vidéo de l’année aux MTV Video Music Awards 2019, elle a dénoncé la Maison Blanche pour son manque de réponse à la pétition de la loi sur l’égalité qu’elle avait jointe à la vidéo.

