Le documentaire produit par Martin Scorsese sur le groupe obtient une nouvelle bande-annonce: Regarder

Magnolia Pictures a publié une nouvelle bande-annonce pour Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band, un prochain documentaire produit par Martin Scorsese. Le film, qui sortira en salles le 21 février, est réalisé par Daniel Roher, et se concentre en grande partie sur le parcours personnel de Robertson, y compris un aperçu de sa vie avant le groupe. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Once Were Brothers comprend également des entretiens avec des amis et des collaborateurs de Robertson tels que Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, etc. Le titre fait référence à un morceau du nouvel album solo de Robertson, Sinematic.

En 2018, le premier album du groupe, Music From Big Pink, a été réédité en 1968 pour son 50e anniversaire.

Lisez «The Band Before They Were the Band: A Listening Guide», sur le Pitch.

