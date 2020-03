Le documentaire réalisé par Spike Jonze des Beastie Boys obtient sa première bande-annonce: Regarder

Le documentaire de Beastie Boys réalisé par Spike Jonze arrive dans les salles IMAX le 3 avril et sera ensuite diffusé le 24 avril via Apple TV +. Après un teaser plus tôt cette année, la première bande-annonce complète du film a été partagée ce soir. Il présente une vidéo d’archives ainsi que de nouvelles images de Mike D et Ad-Rock parlant de l’histoire du groupe sur scène.

Avant la sortie du documentaire, Jonze sortira un livre photo des Beastie Boys, compilant des clichés de toute sa carrière. C’est le 17 mars via Rizzoli.

